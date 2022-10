“Nove imprese femminili su dieci ritengono importante adottare misure green per ragioni di sostenibilità ambientale e il 47% prevede di fare investimenti orientati a ridurre gli impatti dell’impresa sull’ambiente per il triennio 2022-2024. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla ricerca presentata oggi in Fiera del Levante in un convegno di Terziario Donna Confcommercio.

xa2/pc/mrv