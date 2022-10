Confcommercio: borde di studio ai figli meritevoli dei consociati

CONFCOMMERCIO – BORSE DI STUDIO

PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI FIGLI DEGLI IMPRENDITORI ASSOCIATI.

Si è svolta il 17 ottobre 2022 nella Sala Alberto Pomogranato, imprenditore locale scomparso di recente e storico dirigente di Confcommercio, la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli dei figli degli associati a Confcommercio.

Sono cinque le borse di studio erogate, tre sono state assegnate a chi ha sostenuto l’esame di terza media e si appresta a frequentare le classi superiori. Tutti gli studenti vincitori sono stati promossi con il voto di 10 e Lode: Alessio Manconi dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza, Marco De Muro dell’Istituto Comprensivo n.1 di Oristano e Gaia Vigilante iscritta alla Scuola Media L. Alagon.

La quarta borsa di studio è stata assegnata a Sofia Deidda frequentate la classe seconda del Liceo Magistrale Benedetto Croce di Terralba, promossa con la media del 10. Risultato eccellente anche per Gaia Corona, che ha superato la maturità al Liceo Scientifico Mariano IV con 100 e Lode a cui è stata assegnata la quinta borsa.

Sono stati inoltre premiati gli altri partecipanti al bando intervenuti alla cerimonia. “Gli ottimi risultati conseguiti anche da chi non è risultato assegnatario della borsa, hanno spinto Confcommercio e i due sponsor del progetto, Vestis – GDO group srle Abbi Group, a riconoscere un premio, sempre in denaro, seppur più modesto, a tutti gli altri partecipanti” – afferma Ferruccio Diana, presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori.

“Siamo lieti di aver sostenuto questa iniziativa, promossa da Confcommercio, e di aver contribuito al riconoscimento di un premio per tutti i giovani che si sono distinti per i loro risultati nello studio. Crediamo fortemente nei giovani e nella loro formazione, in quanto risorse fondamentali per il futuro delle nostre aziende” – dichiara Francesco Russo Amministratore di Vestis – GDO group srl.

“Siamo orgogliosi di partecipare attivamente a questa iniziativa perché crediamo fortemente nell’importanza della formazione delle nuove generazioni. Siamo certi che in un futuro prossimo, proprio in virtù degli studi e delle scelte intraprese, sapranno investire le loro conoscenze nel supporto allo sviluppo del nostro territorio” prosegue Stefano Ibba Direttore Generale di Abbi Group.

“Confcommercio crede fermamente nel valore dello studio: genera competenze, oggi sempre più determinanti per l’occupazione, favorisce la resilienza perché sostiene l’adattamento al cambiamento, rende più forti perché si è più consapevoli.Le borse di studio sono un modo per tenere a mente questo valore, fare squadra e creare occasioni d’incontro e confronto tra generazioni. Anche questa iniziativa di Confcommercio è un modo per rappresentare, per sostenere e per dare volto e voce alla voglia di futuro delle imprese del territorio – conclude Nando Faedda Presidente di Confcommercio Oristano.

Alla cerimonia hanno partecipato le famiglie e gli studenti, i rappresentati degli sponsor e i dirigenti dei Giovani Imprenditori delegati dal Presidente Faedda alla gestione di questa importante iniziativa.