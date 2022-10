Concerto per percussioni al Palazzo Regio di Cagliari

IL 9 OTTOBRE PRENDE IL VIA LA RASSEGNA “SPARTITI E MEMORIE” CHE L’ASSOCIAZIONE ENNIO PORRINO DI ELMAS REALIZZERA’ AL PALAZZO REGIO DI CAGLIARI CON L’EFFETTUAZIONE DI 4 CONCERTI FRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

Domenica 9 ottobre prenderà il via la Rassegna “Spartiti e Memorie” che prevede l’effettuazione, fra ottobre e novembre 2022, di 4 concerti nella sala Consiglio del Palazzo Regio di Cagliari.

advertisement

Il 9 ottobre alle 19.00 il percussionista Matteo Simone Musio proporrà il Concerto per Percussioni “I sentieri della Musica” con l’esecuzione di brani di C. Cangelosi, F. Glass, R. Helble, G. Mortensen, I. Perra, P. Perra, R. Sharmann. S. Smith e I. Xenakis. I brani proposti spazieranno dal genere classico a quello contemporaneo e tradizionale e popolare sardo e saranno interpretati in modo solistico al fine di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Spartiti e Memorie”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

Il concerto (con ingresso gratuito) sarà aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.