Comunicato Lega, Saiu, parlare di energia

Saiu, Ennas (Lega) «Domani ci aspettiamo che la giunta stanzi le risorse da mettere nella legge che verrà discussa in Consiglio regionale in materia di energia»

Il consiglio regionale domani martedì 4 ottobre discuterà il testo di legge contenente disposizioni in materia di energia. Tema che, come sempre sostenuto dalla Lega, merita priorità assoluta nell’agenda politica sarda

“L’emergenza energetica sta assumendo portata straordinaria, assimilabile, per gli effetti su famiglie e imprese, a quella avuta dalla pandemia. La Regione Sardegna è stata la più veloce a stanziare risorse del proprio bilancio per affrontare l’emergenza pandemica ed è stata la regione che, rispetto alle altre, ne ha stanziato di più in assoluto.

Nello stesso modo serve una risposta rapida anche di fronte a questa nuova emergenza.

E’ necessario intervenire immediatamente a favore dei comparti produttivi e dei cittadini.

Chiediamo uno sforzo comune e la coesione delle forze politiche al fine di licenziare una legge che, oltre all’istituzione delle comunità energetiche e del reddito energetico, preveda subito un intervento straordinario di natura economica , ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione.

Domani in commissione chiederemo quindi di anticipare la variazione di bilancio per stanziare le risorse sugli appositi capitoli .

La legge che è all’ordine del giorno dell’assemblea legislativa non contiene misure d’emergenza ma può essere la sede per inserirle. Se approvassimo una legge sull’energia senza misure specifiche e senza risorse non staremmo dando le risposte che i cittadini si aspettano.

Abbiamo chiesto un cambio di marcia e lo vogliamo subito. Sappiamo che le misure più incisive sono in capo al governo centrale ma vogliamo che la discussione di domani porti all’approvazione di un provvedimento incisivo ed efficace”.

Così Pierluigi Saiu capogruppo della lega e Michele Ennas Consigliere regionale e responsabile del dipartimento energia per la Sardegna.