Cingolani “Abbiamo un inverno coperto a livello energetico”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ultimo trimestre il prezzo delle bollette elettriche è aumentato di circa il 50 per cento. Se si raggiunge un accordo sul tetto massimo al prezzo del gas e ci sganciamo dall’indicizzazione alla Borsa di Amsterdam, il prezzo potrebbe scendere in uno due mesi”. Lo ha detto il ministro Transizione ecologica Roberto Cingolani, ospite della puntata di oggi di ‘Mezz’Ora in più’ su Raitre. Alla domanda della conduttrice Lucia Annunziata sul rischio di razionamenti, Cingolani ha risposto che “abbiamo fatto un piano che ci consente di rimanere al sicuro. Se non ci saranno eventi catastrofici e noi abbiamo un inverno coperto a livello energetico”.

