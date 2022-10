CICLE GAUDí A L’ALGUER 2022

Riparte venerdì 4 novembre il Cicle Gaudí a l’Alguer, dopo la prima tappa ospitata dalla Società Umanitaria di Alghero all’interno di Cinema delle Terre del Mare – Festival Itinerante per cinefili in movimento il 26 luglio nella spiaggia di Maria Pia, con la proiezione di El ventre del mar (2021) di Agustí Villaronga, accompagnato dall’attore protagonista Roger Casamajor.

Dopo l’anteprima estiva, proseguiamo con Alcarràs (2022) diretto da Carla Simón, primo film catalano ad aver ricevuto l’Orso d’oro alla Berlinale (72esima edizione) e selezionato dall’accademia spagnola di cinema per competere ai Premi Oscar nella categoria Miglior film di lingua non inglese.

Ambientato nel villaggio di Alcarràs, un paese dell’entroterra della Catalogna vicino alla città di Lleida, il film racconta la storia della famiglia Solé, che si oppone all’intenzione di installare pannelli solari su un appezzamento agricolo dedicato alla coltivazione del pesco a cui la famiglia ha dedicato tutta la sua vita e i suoi sforzi. Per quest’ultima opera, la regista di Barcellona si è ispirata proprio alla sua storia personale, scegliendo attori non professionisti che parlano catalano.

Giunto alla sua quarta edizione, l’appuntamento con il nuovo cinema catalano e con il meglio dei Premis Gaudí, è reso possibile grazie alla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, dalla Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Italia e dalla Plataforma per la Llengua, con la collaborazione dell’Acadèmia del Cinema Català, che organizza il premio, e il supporto della Regione Sardegna.

Alla proiezione di venerdì nella Sala Conferenze de Lo Quarter alle 19, seguiranno altre due proiezioni l’11 e il 18 novembre.

Tutti film in programma, inediti in Italia, saranno presentati nella versione originale in catalano, con sottotitoli in italiano realizzati esclusivamente per l’occasione.

Ingresso libero