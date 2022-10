CeDAC, Legger_ezza 2022: giovedì 13 Rossana Copez presenta “Cercandocieli”

Di seguito il comunicato stampa diramato dal Centro Diffusione Attività Culturali (CeDAC) della Sardegna: l’attenzione è posta sul prossimo appuntamento targato Legger_ezza, il progetto dedicato alla Promozione della Lettura. Domani (giovedì 13 ottobre), alle 18.30, la scrittrice Rossana Copez presenta “Cercandocieli” (Il Maestrale, 2022). Dialogherà con lei la giornalista Claudia Sarritzu. L’incontro è a cura di Marina Boetti. Appuntamento nel foyer del Teatro Massimo di Cagliari. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Evento sotto le insegne di Legger_ezza 2022/Promozione della Lettura, progetto del CeDAC (Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna) in collaborazione con la Libreria Edumondo che punta i riflettori sulla letteratura contemporanea come chiave di interpretazione del reale, tra passato, presente e futuro.

