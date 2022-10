Cantina Tollo: special edition per i 30 anni di Cagiòlo

Cantina Tollo: nasce la special edition per i trent’anni di Cagiòlo

Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Riserva, fiore all’occhiello del gruppo teatino, si veste di una nuova confezione che racconta la bellezza e la magia dell’Abruzzo

Cantina Tollo celebra i trent’anni di Cagiòlo

Cantina Tollo celebra i trent’anni di Cagiòlo con una confezione speciale in edizione limitata:

l’esclusivo cofanetto racconta il luogo in cui nasce il Montepulciano d’Abruzzo DOP Riserva;

mentre la scatola segue le linee del territorio abruzzese in cui ha origine il vino, evocandone la magia.

Fiore all’occhiello della produzione del gruppo teatino, Cagiòlo è un prodotto d’eccellenza che racconta la storia dell’Abruzzo e che fin dalla sua nascita, nel 1992, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti riscuotendo un successo di pubblico e critica.

“Questo Montepulciano d’Abruzzo DOP Riserva racchiude lo spirito di Cantina Tollo e del territorio di cui ci facciamo ambasciatori – spiega il Presidente Luciano Gagliardi – Da trent’anni racconta al mondo questo luogo straordinario, dove il mare incontra le montagne e dove le uve Montepulciano danno vita a un vino che, nel corso della sua storia, ha superato la prova del tempo, regalandoci emozioni uniche”.

Cagiòlo

Cagiòlo prende il nome da casciòle, termine che in dialetto abruzzese indica la terra calcarea delle colline dove nasce questo vino straordinario.

I vigneti più longevi e dalle radici profonde, quindi più stabili ed equilibrati, e il terreno su cui sorgono fanno sì che la maturazione avvenga in maniera armoniosa e che i tannini siano più bilanciati ed eleganti.

Profondo, complesso e persistente, questo vino colpisce fin dal primo sorso per il perfetto equilibrio tra struttura e morbidezza.

Dopo la raccolta delle uve, che avviene nella seconda metà di ottobre, seguono:

la fermentazione con lunga macerazione delle bucce a temperatura controllata in serbatoi di acciaio inox;

la fermentazione malolattica in vasca e l’affinamento in legno per minimo nove mesi.

Il risultato è un rosso di colore rubino intenso, con sfumature violacee, che al naso rivela frutti rossi maturi, con note di amarena e mora, insieme a fini sentori speziati di cacao, vaniglia, liquirizia e cannella.

Il sapore è pieno e di lunga persistenza, con tannini dolci e vellutati.

La special edition celebrativa dell’anniversario sarà in vendita al costo di 28 euro nello shop online di Cantina Tollo.