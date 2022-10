Cantatour: Sabato 22 ottobre

Cantatour: Sabato 22 ottobre a Cagliari in Piazza Cannas, ore 11.00. Una visita guidata alla scoperta di storia e bellezze cittadine.

Un canta-tour: tra le parole di Federica Marrocu, guida competente appassionata e creativa, e la musica, con il contrappunto corale dei canti dell’Ars Vocalis (Abruzzo).

Appuntamento in Piazza Aquilino Cannas, necessaria prenotazione (scrivere a 3389403280).

Ingresso con donazione libera

Sabato 22 ottobre J’Abbruzzu

Chiesa di S. Maria del Monte, Via Corte d’Appello, ore 20.00

Impegnato sul fronte della musica antica e contemporanea in tanti festival nazionali e internazionali, in J’Abbruzzu l’Ars Vocalis, prendendo in prestito il titolo di uno dei più noti canti abruzzesi, ci racconta la sua terra: la bellezza, la fatica, l’amore, quei grandi sentimenti che solo il canto popolare sa esprimere.