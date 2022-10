Call for abstracts “Esperienze, strumenti e ambienti per la didattica immersiva”

Ricerca, pubblicata la call della rivista scientifica IUL Research n.7

Il 13 novembre scade la consegna degli abstract.

Fra i temi, didattica immersiva e architetture di apprendimento online.

Cagliari, 24 ottobre 2022 – Pubblicata la Call for abstracts dal titolo “Esperienze, strumenti e ambienti per la didattica immersiva”, a cura di Anna Dipace, Rettrice dell’Università IUL, Andrea Tinterri e Maria Meletiou-Mavrotheri.

La scadenza per la consegna degli abstract degli articoli scientifici è fissata per il 13 novembre 2022. La rivista accetta contributi in italiano e in inglese; per partecipare: https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/announcement/view/3

I contributi saranno pubblicati nel settimo numero della rivista scientifica IUL Research, previsto per giugno 2023, che si propone l’obiettivo di affrontare il tema della didattica immersiva intesa come forma avanzata di apprendimento attivo, che usa l’esperienza diretta del discente come punto di partenza per promuovere l’apprendimento. Due sono gli ambiti nei quali questo termine è stato impiegato: il primo fa riferimento ad esperienze di apprendimento che prendono parte nel “mondo reale”, caratterizzate da interazioni dirette, il secondo, più recente, uso del termine si riferisce invece ad esperienze mediate da ambienti digitali.

L’obbiettivo della call è di raccogliere contributi di ricerca empirica di tipo qualitativo e quantitativo, riflessioni teoriche e metodologiche, rassegne bibliografiche sistematiche e descrizioni di esperienze sul campo, che abbiano come oggetto l’apprendimento immersivo in ambito formativo/educativo (in ambito formale, non formale, informale).

IUL Research è la rivista scientifica open access dell’Università Telematica degli Studi IUL che raccoglie i migliori contributi sul tema della didattica d’avanguardia, concorrendo attivamente al dibattito per l’innovazione dei sistemi di istruzione. La rivista, diretta da Giovanni Biondi, è un’iniziativa editoriale aperta alla comunità scientifica e si alimenta attraverso la pubblicazione di call pubbliche a livello nazionale e internazionale.