Cagliari: Arrestato 35enne per spaccio

Nella mattinata di ieri, a Cagliari nel quartiere di Genneruxi, i Falchi della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato di un uomo di 35 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Cagliari: Arrestato 35enne per spaccio. Da tempo la Polizia ha intensificato i controlli nel quartiere dopo le segnalazioni ricevute dai residenti per la presenza fino a tarda notte, di numerosi giovani che consumavano sostanze stupefacenti.

Dopo vari servizi di osservazione, l’attenzione dei Falchi si concentrava sui movimenti anomali di un uomo domiciliato nel quartiere.

Ieri mattina, fingendosi corrieri postali, gli agenti sono riusciti ad entrare nell’appartamento e la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 97 grammi di hashish, 5,30 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 4,30 grammi di marijuana, 12 grammi di ecstasy suddivisa in 33 pasticche, 1 bilancino di precisione e la somma di circa 3000 €.

L’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.