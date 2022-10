Cada Die Teatro si sposta da Pirri verso Quartu

Appena terminata la rassegna Capitani Coraggiosi d’Estate, il Cada Die Teatro si sposta, di poco, dalla Corte della Vetreria di Pirri a Quartu, con quattro spettacoli – il primo, TRE BOTTONI E LA CASA CON LE RUOTE, è già andato scena lunedì 3 ottobre in un matinée per le scuole – inseriti nel cartellone di Quartu Estate 2022 Ripensare la e le città.

Il secondo appuntamento è fissato per domani, venerdì 7 ottobre: a salire sul palco dell’Antica Casa Olla (via Eligio Porcu 29), alle 19, sarà Pierpaolo Piludu con PESTICIDIO, monologo scritto con Andrea Serra, che affronta l’attuale e delicato tema dell’ecosostenibilità e che ha già ricevuto ampi consensi di pubblico e critica. Piludu intenso protagonista, la voce fuoricampo è di Lia Careddu, la regia e la collaborazione drammaturgica di Alessandro Mascia, luci e suono di Giovanni Schirru (realizzazioni sceniche di Marilena Pittiu e Mario Madeddu, con la collaborazione di Franzisca Piludu, documentazione video di Andrea Mascia, consulenza scientifico/poetica di Gianluigi Bacchetta, Daniela Ducato, Giampietro Tronci e Luigi Usai).

Bachisio è un uomo buono, semplice, fortemente legato alla sua terra. Insieme a sua moglie, Maria Grazia (a cui regala la voce Lia Careddu), e a suo figlio, come tanti altri contadini sta lottando contro una grande impresa, “Bentulare”, che ha acquistato enormi appezzamenti di terreni in tutta la Sardegna per coltivarli in maniera intensiva. Il figlio Michelangelo, laureato in agraria, da anni cerca di coniugare le antiche conoscenze agricole dei suoi nonni con la ricerca scientifica e la produttività, in un contesto di grande rispetto per la natura.

Bachisio, però, sta vivendo giorni di grande dolore… Qualche settimana prima, insieme al figlio aveva chiesto con insistenza, ma inutilmente, ai responsabili di “Bentulare” di non irrorare con pesticidi i campi attigui ai loro per non inquinare le produzioni biologiche. Il racconto dell’anziano contadino si fa, via via, sempre più intenso e diventa una dichiarazione d’amore alla giustizia, alla Terra e all’amore stesso.

GLI ALTRI SPETTACOLI di Cada Die teatro. Venerdì 14 Giancarlo Biffi porterà in scena il suo GUFO ROSMARINO NEL MONDO DI AMARILLA, alle 17.30, nella Biblioteca di Flumini (via Mar Ligure); a chiudere, venerdì 28 ottobre si tornerà all’Antica Casa Olla, dove Alessandro Lay proporrà, alle 19, il fortunato RIVA LUIGI ’69 ’70 – CAGLIARI AI Dì DELLO SCUDETTO.

INFO E PRENOTAZIONI



Tel. 328 2553721 – 070 5688072 – biglietteria@cadadieteatro.com

PESTICIDIO

Ingresso 5 €

Apertura Biglietteria ore 18

GUFO ROSMARINO NEL MONDO DI AMARILLA

Ingresso 3 €

Apertura Biglietteria ore 16.30

RIVA LUIGI ’69 ’70

Ingresso 5 €

Apertura biglietteria ore 18

www.cadadieteatro.com