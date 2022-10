BFWE: rigassificatore di Ravenna e BigData a Bologna, due esempi concreti di transizione ecologica

Bologna, 12 ottobre 2022 – Hanno preso il via le iniziative di BolognaFiere Water&Energy, l’evento che dal 12 al 14 ottobre, a BolognaFiere, parla concretamente di transizione ecologica attraverso oltre 40 convegni.

BolognaFiere Water&Energy

Dalla conferenza di apertura sono arrivate due importanti indicazioni:

advertisement

da un lato, l’urgenza di realizzare il rigassificatore di Ravenna, come ribadito da Irene Priolo, assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna.

Dall’altro, accanto alla diversificazione delle le fonti energetiche, la necessità di intervenire sulla riduzione dei consumi di acqua e di energia, anche attraverso la tracciabilità dei flussi. Proprio in quest’ottica ha lavorato il Comune di Bologna – come evidenziato da Massimo Bugani, assessore all’agenda digitale di Bologna –, mettendo a punto “Invento”, un sistema pressoché unico in Italia per mappare le condotte idriche, i gasdotti, il teleriscaldamento, l’illuminazione pubblica, le reti fognarie.

Acqua ed energia non sono, dunque, accomunate solo dall’emergenza in termini di approvvigionamento, ma anche dall’esigenza di risparmio ed efficientamento.

Un progetto e una case history che tracciano il filo conduttore di BFWE, dove si è inoltre discusso di complementarietà delle fonti energetiche – e qui il biometano “made in Italy” può giocare già nel breve periodo un ruolo significativo –, di decarbonizzazione dell’industria del GNL, dell’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica utilizzando tutte le risorse a disposizione, e del passaggio epocale che il momento impone: quello cioè dall’indipendenza all’interdipendenza energetica, per essere in grado di fronteggiare adeguatamente i trend di mercato – soprattutto in un’ottica di approvvigionamento del gas –, influenzati da Paesi come Cina e Giappone.

Durante il primo giorno, i temi trattati negli workshop sono stati numerosi. Di seguito alcuni highlight tratti dalle 6 manifestazioni nelle quali si articola BFWE.

Evento Speciale di 24Ore Business School, educational partner di BFWE

Durante il primo giorno di lavori, spazio al binomio “formazione e transizione”. La formazione è la base da cui partire per spingere sulla transizione delle imprese. Cambia l’economia e cambiano anche le figure professionali richieste.

HESE – Hydrogen Energy Summit&Expo

Durante la prima giornata di HESE, focus sul ruolo dell’idrogeno nella nuova strategia energetica nazionale. In particolare, nell’incontro promosso in collaborazione con H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile si è sottolineato che l’idrogeno è la fonte di energia più flessibile e che va preso in seria considerazione dall’Italia e dall’Europa, vista la situazione senza precedenti in cui si trovano.

Ogni crisi porta delle opportunità e questa potrebbe essere l’occasione di accelerare la transizione verso l’idrogeno. Il tempo per intervenire è poco, ma questo non può essere un alibi.

Conferenza GNL

Il gas naturale liquefatto è una fonte essenziale nell’attuale crisi energetica ed è anche volano di decarbonizzazione dei consumi e dei trasporti. Una risorsa strategica che può cambiare il ruolo dell’Italia nello scenario mediterraneo e internazionale.

Grazie alle sue infrastrutture, sicure e rispettose della transizione ecologica, il GNL consente di diversificare l’approvvigionamento energetico, soprattutto in un’epoca di instabilità internazionale.

CH4

Due i temi al centro del dibattito: l’impiego di metano e biometano per la mobilità sostenibile, affrontato dal convegno organizzato in collaborazione con NGV Italy; il ruolo strategico del biometano nel sistema energetico italiano, discusso nell’incontro promosso da Assogasmetano e Assocostieri.

Fuels Mobility

Rete carburanti tra presente e futuro, come cambia la distribuzione carburanti? Questa la domanda di apertura per Fuels Mobility che, grazie agli incontri promossi nel pomeriggio da Unem e Enel X Way, ha fornito una chiave di lettura innovativa dei nuovi sviluppi del settore, tra economia circolare, sostenibilità e nuova mobilità elettrica.

FORUM ACCADUEO

Riduzione delle perdite e digitalizzazione dei sistemi idrici come punti di partenza per aprire il dibattito. Nel pomeriggio, il convegno promosso in collaborazione con Isle Utilities.

Dronitaly

Spazio – specie nell’incontro promosso da Array Law – al ruolo dei droni nel controllo delle infrastrutture, che si stanno rinnovando grazie agli investimenti del PNRR per la messa in sicurezza, e all’impatto della normativa privacy sul loro impiego professionale.

BolognaFiere Water&Energy – BFWE – è la joint venture fondata da BolognaFiere, uno dei principali player italiani del mercato fieristico e Mirumir, società che, da oltre venti anni, promuove e organizza iniziative espositive e convegnistiche sui temi dell’energia e dell’innovazione tecnologica.

La mission di BFWE è fornire un contributo alla conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale dell’acqua, dell’energia e delle nuove applicazioni tecnologiche.

Solo attraverso un percorso di confronto costruttivo su basi scientifiche è possibile creare le condizioni per procedere verso la transizione ecologica. Ricerca e Innovazione, Digitalizzazione, Sostenibilità sono le parole chiave per BFWE.