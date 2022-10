Bitti: denunciato un soggetto per molestie

Molestie ed atti osceni in luogo pubblico. I carabinieri di Bitti denunciano un soggetto della zona

Bitti: denunciato un soggetto per molestie: una notte di bagordi con alcuni amici, tanto alcol ed una vicenda delicata in centro abitato di Bitti. Questo è quanto hanno rilevato i militari del presidio locale dell’Arma, al termine di una proficua attività investigativa.

Alcuni giorni orsono, una donna del paese aveva denunciato che in piena notte uno sconosciuto aveva bussato con insistenza al citofono della sua abitazione, in evidente stato d’ebbrezza.

Non ottenendo alcuna risposta, l’uomo iniziava a praticare atti osceni in strada, allontanandosi poi per le vie limitrofe.

Non aveva però considerato l’impianto di videosorveglianza dell’abitazione della vittima, le cui immagini registrate sono state analizzate fotogramma per fotogramma dai Carabinieri di Bitti che sono in tal modo riusciti ad identificare l’autore delle condotte, un uomo della zona con alcuni precedenti di polizia, e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria contestandogli i reati di molestie ed atti osceni in luogo pubblico.