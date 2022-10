Biennale MArteLive 2022: gli eventi a Roma

Biennale MArteLive 2022: gli eventi dal 10 al 17 ottobre a Roma

Biennale MArteLive 2022

I grandi eventi della settimana 10-17 ottobre

Tra gli altri: Davide Enia, Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, Marlene Kuntz, I Hate My Village, Collectif FAIR-E, Piergiorgio Milano, Mellow Mood, Gianluca Petrella / Cosmic Renaissance ed Emilia Verginelli

Biennale MArteLive

Per lungo tempo sembra non accadere nulla e poi all’improvviso tutto cambia.

Ecco dunque che, dal 15 al 23 ottobre, la Biennale MArteLive, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1500 artisti provenienti da tutto il continente, irrompe per 9 giorni e in oltre 100 location (liveclub, teatri, gallerie, piazze, muri, parchi archeologici, ville) a Roma e nel Lazio, con molteplici espressioni artistiche, che vanno dalla musica al teatro, dalla danza alla street art, dall’illustrazione digitale alla scultura, dalla moda ai videoclip.

Un vero e proprio salto quantico (quantum leap).

Se gli islandesi Múm, icona dell’indie elettronico europeo, hanno fatto da apripista alle preview della Biennale MArte Live, insieme al sold out dei Godspeed You! Black Emperor, questa sera, lunedì 10 ottobre, sarà la volta di un’altra anteprima d’eccellenza: presso lo Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio – infatti, Davide Enia, accompagnato dalle note di Giulio Barocchieri, porterà in scena il pluripremiato spettacolo L’abisso, che affronta la tragedia degli sbarchi nel mediterraneo.

Dal 15 al 23 ottobre la multidisciplinarietà di MArteLive si diffonderà invece a livello regionale attraverso 13 progetti speciali/festival all’interno del cartellone generale della Biennale; una galassia di eventi off divisi per genere e disciplina artistica, organizzati in collaborazione con numerosi enti e associazioni del Lazio, saranno infatti ospitati in circa 100 location sul territorio. Il nucleo centrale del festival, MArteLive Lo Spettacolo Totale, si svolgerà invece dal 18 al 20 ottobre presso il Qube di Roma; mentre, tra gli eventi finali post-Biennale, il 26 ottobre sarà la volta di una delle due uniche date italiane di The Afghan Whigs (con special guest Ed Harcourt), la strepitosa alternative band statunitense inventrice del soul-grunge.

La Biennale MArteLive è un progetto ideato e curato da Giuseppe Casa, in collaborazione con i vari responsabili di progetto e le diverse organizzazioni esterne coinvolte.

Di seguito, gli appuntamenti della settimana 10-18 ottobre della Biennale MArteLive, divisi per progetto speciale d’appartenenza.

Info: www.biennalemartelive.it

Con L’abisso di Davide Enia il progetto PerFomAzione Sociale entra in teatro. L’Officina delle Culture APS, nell’ambito della Biennale MArteLive, presenta allo Spazio Rossellini e al Teatro di Mostacciano dal 10 al 23 ottobre sei spettacoli teatrali e tre concerti con Davide Enia, Viola Graziosi, Ascanio Celestini, Controcanto Collettivo, Alexandros Memetaj, Luigi Morra e tre concerti di Errichetta Festival con Archive Valley (Rochlitz, Petretti, Zenini), Stereoteismo Trio (Pascucci, Schiavo, Colucci) ed Errichetta Underground.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma Comunità solidali 2020 e in collaborazione con Scuderie MArteLive e MArteSocial.

PerFormAzione Sociale

PerFormAzione Sociale è una rassegna che vuole stimolare la partecipazione attiva della comunità rendendola protagonista delle dinamiche di crescita sociale e culturale del territorio. È un progetto che punta a coinvolgere diversi attori sul territorio e si pone l’obiettivo di produrre un doppio effetto: attraverso la #FORMAZIONE – da, per e con i giovani – creare l’#AZIONE, la quale si esplica nel produrre risultati tangibili di crescita culturale e innovazione sociale della comunità tutta. Da qui, nasce il termine “PerFormAzione sociale”, il cui programma di spettacoli è stato realizzato con la collaborazione del docente e critico teatrale Gianfranco Capitta.

In collaborazione con ATCL, PerFormAzione debutta il 10 ottobre con una preview allo Spazio Rossellini. L’evento si apre con un incontro per gli studenti, ma aperto a tutti gli interessanti, tra il docente e critico Gianfranco Capitta e l’artista Davide Enia. Alle ore 21.00, verrà poi presentato il pluripremiato spettacolo L’Abisso di Davide Enia.

Domenica 16 ottobre al Teatro di Mostacciano verrà presentato Settanta volte sette di Controcanto Collettivo che contro l’odio diffuso celebra il perdono, ricordandoci che dentro la ferita, dentro la memoria del male subito e al di là di ogni convenienza, esiste la possibilità di un incontro. Segue lunedì 17 ottobre TVATT di Luigi Morra, in cui la violenza della sopraffazione fisica e del picchiarsi, scavata nei codici in un territorio circoscritto, viene catapultata nella dimensione teatrale e ridiventa spettacolo, tra ironia grottesca e performance.

Info & Tickets: https://performazionesociale.it/

Su:ggestiva

Su:ggestiva – Musica pura per luoghi straordinari. Su:ggestiva è un’esperienza di scoperta ad alto impatto emozionale: assistere a concerti e performance musicali in location bellissime, suggestive, uniche ed insolite. È il luogo che ospita il concerto a essere, insieme alla performance artistica, il fulcro dell’esperienza, combinando luoghi unici come monumenti, palazzi storici, antiche rovine e siti archeologici a voci e sonorità provenienti da tutto il mondo.

Il progetto, nato in collaborazione con l’Associazione Culturale ARTmosfera, l’Associazione Taste&Travel e ATCL, vuole far scoprire nuove narrazioni visive, musicali ed emozionali attraverso l’incontro tra la musica e alcuni luoghi straordinari e suggestivi.

A fare da fil rouge, in questa edizione, il Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Un’esperienza superlativa per ricchezza di contenuti e forza ispiratrice.

Sullo sfondo coinvolgente ed emozionante del Parco Archeologico dell’Appia Antica – precisamente nel Ninfeo della Villa dei Quintili – si esibiranno artisti nazionali, internazionali e nuovi talenti, per un mix di generi che spaziano dal rock alla musica sperimentale fino ad arrivare all’elettronica.

Su:ggestiva parte il 14 ottobre, con Sebastiano De Gennaro ed Enrico Gabrielli, polistrumentisti di fama internazionale, che vantano, tra gli altri, collaborazioni con i Calibro 35, PJ Harvey, Nic Cester, Rkomi e Daniele Silvestri. Co-fondatori insieme a Francesco Fusaro dell’etichetta discografica 19’40’’.

Il duo presenterà Microcosmicomica, uno spettacolo musicale da loro definito “per l’infanzia di compositori del ‘900 che va bene anche per i grandi”.

Il 16 e il 17 ottobre invece, gli I Hate My Village offriranno un’esperienza unica: la band, nuovo punto di riferimento per la scena alternativa e rock in Italia, si insedierà nel Ninfeo della Villa dei Quintili per una residenza all’insegna della composizione e della sperimentazione, durante la quale il pubblico avrà la possibilità di assistere a quattro imperdibili sessioni di prove aperte chiamate “Ruderi Session”.

Questa esperienza verrà poi riportata integralmente in un concerto speciale il 23 ottobre, durante il quale la band suonerà anche diversi estratti dal loro ultimo album Gibbone.

Info & Tickets: https://suggestiva.eu

#ALTRNTV Festival

#ALTRNTV Festival torna a Roma per la sua terza edizione con un programma d’eccezione che vede, dal 15 ottobre, in 10 live club della Capitale ben 27 concerti diffusi e 80 artisti coinvolti, tra cantautori, band, dj, fotografi e illustratori che esporranno le loro opere a tema musica live.

#ALTRNTV è un festival musicale itinerante nato nel 2017; come progetto speciale facente parte della Biennale MArteLive, il festival multidisciplinare diffuso ideato e diretto da Giuseppe Casa, #ALTRNTV vuole essere una rassegna musicale multi-genere, in cui, nonostante la contemporaneità degli eventi, non vi è alcun tipo di concorrenza tra di essi, offrendo ogni locale coinvolto una specifica proposta artistica, adatta a gusti diversi e in grado di raggiungere pubblici paralleli.

L’intento è, nel 2023, portare i generi musicali coinvolti dagli 8 attuali a 10 e nel 2024 a 15, ricercando così artisti ancora più di nicchia e cercando di diventare sempre più un punto di riferimento per quegli artisti che sperimentano forme innovative e “alternative” di progetti musicali, anche internazionali, affermati o emergenti, volendo diventare l’appuntamento annuale atteso da pubblico e artista, al pari di altri festival europei.

Tra i numerosi artisti che parteciperanno in questa edizione: Cor Veleno + Tre Allegri Ragazzi Morti, Marlene Kuntz, Gianluca Petrella/ Cosmic Renaissance, Edda, Giumo, Mellow Mood, Giorgio Poi, Altin Gün, Bobby Joe Long’s Friendship Party, Nada.

#ALTRNTV è un format ideato e curato da Giuseppe Casa in collaborazione con Irene De Marco e organizzato dalle Scuderie MArteLive/MArteLabel.

Info & Tickets: https://altrntv.it

Danza Battente

Portare la danza fuori dalle sue cornici convenzionali per abitare un luogo che, per eccellenza, non appartiene a nessuno ma è di tutti: lo spazio pubblico.

È questo l’obiettivo primario di Danza Battente, il festival di danza contemporanea urbana che dal 15 al 21 ottobre avrà come palcoscenico della riflessione sullo spazio urbano, sull’abitare e sugli stili di vita attraverso il corpo e la danza in tutte le sue contaminazioni due piazze del Municipio XII di Roma, piazza Carlo Alberto Scotti e largo Alessandrina Ravizza.

In apertura e in chiusura del Festival, numerose performance si alterneranno nelle due piazze tra le 17.00 e le 23.00, mentre nei giorni centrali della rassegna si terranno diversi laboratori presso il Teatro Monteverde.

Un focus sullo stato delle danze non istituzionali, la controcultura e le creazioni site-specific, volendo al contempo riappropriarsi di quegli spazi urbani da cui ha avuto origine.

Si alterneranno a quelle site-specific anche performance nate per dialogare e adattarsi coi contesti urbani più svariati (quelle di Piergiorgio Milano, Spellbound Contemporary Ballet, Fabritia D’Intino e Daria Greco o Michael Incarbone), creazioni pensate per una connessione col pubblico generico (quello degli spettatori non scientemente astanti, bensì di passaggio), come l’azione corale guidata di Salvo Lombardo, e vere e proprie incursioni di ricerca, come l’indagine sull’azione dei dispositivi di controllo sui nostri corpi proposta da Anna Basti e Chiara Caimmi. Una tra le maggiori compagnie della scena della controcultura della danza francese, l’eccezionale Collectif FAIR-E, insieme alla loro rete di danzatori, e uno dei maggiori esponenti italiani della Krump, Riccardo Berretta (Trust), saranno inoltre i protagonisti di uno spaccato di street dance.

Ma non solo; anche live music in dialogo con le performance: Davide Valrosso danzerà sulle note del sax baritono di Federico D’Angelo, la performer Erica Bavini si esibirà con un incontro tra movimento e voce, mentre l’israeliano Gil Kerer dialogherà con la musica di Antonio Vivaldi.

Grande spazio, infine, anche alle proposte emergenti, che, grazie al collegamento con la Biennale MArteLive, potranno essere selezionate per un ingaggio durante le Finali del contest MArteLive (18-20 ottobre) ed esibirsi il 21 ottobre all’interno della programmazione di Danza Battente.

Organizzato dall’Associazione Culturale Insensi in collaborazione con Scuderie MArteLive, il progetto, promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura, è inoltre vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022-Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Ideazione e direzione organizzativa di Giuseppe Casa, Direzione Artistica Marco Cicolini.

Info: https://danzabattente.it

PROGRAMMA 10-17 OTTOBRE

10 ottobre:

PerFormAzione Sociale – Spazio Rossellini

via della Vasca Navale, 58, 00146

Ore 21.00 Davide Enia – L’abisso;

13 ottobre:

#ALTRNTV – Stazione Birra

via Placanica, 172 – 00118

Ore 21.15 Maladie Des If, Marco Bruno Trio, Porthos, Silvia Oddi, Jassies;

14 ottobre:

Su:ggestiva – Ninfeo della Villa dei Quintili

via Appia Antica, 251 – 00179

Ore 21.00 Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro – Microcosmicomica;

15 ottobre:

#ALTRNTV – Largo Venue

via Biordo Michelotti, 2 – 00176

Ore 20.30 Mellow Mood;

#ALTRNTV – Monk

via Giuseppe Mirri, 35 – 00159

Ore 22.30 Gianluca Petrella / Cosmic Renaissance;

#ALTRNTV – INIT

via Domenico Cucchiari, 28 – 00159

Ore 21.30: Maseeni + Canarie;

Danza Battente

piazza Carlo Alberto Scotti

Ore 17.00: Arianna Balestrieri – Animi;

– Animi; Ore 18.00: Piergiorgio Milano – Denti;

– Denti; Ore 18.30: Riccardo Berretta (Trust) e Lost Buckz –Krump to the Rescue;

–Krump to the Rescue; Ore 19.00: Fabritia D’Intino & Daria Greco – Tagadà (prod. Chiasma);

– Tagadà (prod. Chiasma); Ore 20.00: Michael Incarbone – Meta – Morphing (prod. Pindoc);

– Meta – Morphing (prod. Pindoc); Ore 21.00: Gil Kerer – Concerto for Mandolin and Strings in C Major by Vivaldi;

– Concerto for Mandolin and Strings in C Major by Vivaldi; Ore 22.00: Johanna Faye & Saïdo Lehlouh – Collectif FAIR-E – Iskio (prod. Collectif FAIR-E);

+ Angelo Mai

viale delle Terme di Caracalla, 55 – 00153

Ore 21.00: Emilia Verginelli – Io Non Sono Nessuno;

16 ottobre:

Su:ggestiva – Ninfeo della Villa dei Quintili

via Appia Antica, 251, 00179

I HATE MY VILLAGE – “Ruderi Session” – Residenza con Prove Aperte;

Primo Turno ore 19.00-20.00

Secondo Turno ore 20.00-21.00

#ALTRNTV – Monk

via Giuseppe Mirri, 35 – 00159

Ore 20.30 Marlene Kuntz;

PerFormAzione Sociale – Teatro di Mostacciano

largo Giorgio Labò, 13 – 00144

Ore 21.00 Controcanto Collettivo – Settanta volte sette;

+ Angelo Mai

viale delle Terme di Caracalla, 55 – 00153

Ore 18.00: Emilia Verginelli – Io Non Sono Nessuno;

17 ottobre:

Su:ggestiva – Ninfeo della Villa dei Quintili

via Appia Antica, 251 – 00179

I HATE MY VILLAGE: “Ruderi Session” – Residenza con Prove Aperte;

Primo Turno ore 20.00-21.00

Secondo Turno ore 21.00-22.00

PerFormAzione Sociale – Teatro di Mostacciano

largo Giorgio Labò, 13 – 00144