“Band Live Jazz Latino”: le sonorità latine e jazz animeranno il weekend sardo

In programma un fine settimana a tutto ritmo con due appuntamenti dell’imperdibile concerto “Band Live Jazz Latino”, frutto della coproduzione Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e BM Production e realizzato con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport e del MIC Direzione Generale dello Spettacolo

Si parte venerdì 14 Ottobre – alle ore 23.00 – presso il Disco Club Fase 2 in Vico I Maxia n.3 a Mogoro (OR) per poi proseguire sabato 15 – alle 23.30 – allo Star 1 di Arbatax (NU) in Via Lungomare, 19.

Si tratta di un mini tour che vede protagonisti tre grandi nomi della scena internazionale, riuniti in un ambizioso progetto dall’anima raffinata e al tempo stesso esplosiva, capace di liberare un’incontenibile energia. Sul palco Yoris Beltran, Beni Medina e Stefano Casti: artisti accomunati da un forte spirito di rinnovamento delle radici caraibiche originarie, attraverso un’irrefrenabile tendenza alla rimanipolazione creativa che mira alla fusione di una molteplicità di linguaggi musicali (anche geograficamente distanti e profondamente diversi tra loro).

“Band Live Jazz Latino” è una performance innovativa e scattante che porta in scena un’avvincente musica che mescola sonorità latine, jazz e ispirazioni francesi. Gli artisti presentano un repertorio ricco di influenze sonore dall’accento intrigante, capace di adattarsi ai gusti del pubblico più eterogeneo. Coinvolgimento, emozione, spirito di comunità: queste sono le caratteristiche principali dello spettacolo che contempla il coinvolgimento del pubblico nel canto e nella danza.

Un’occasione per vivere la musica come vera e propria esperienza, condotti da straordinari artisti di fama internazionale. Sotto i riflettori infatti si esibisce Yoris Beltran che, da anni, rappresenta una delle punte di diamante dell’Orchestra La Maxima 79.

Assieme a lui, direttamente dalla Francia, Beni Medina (compositore, cantante, regista cinematografico, direttore artistico della BM production MC) e Stefano Casti, ingegnere del suono e affermatissimo musicista. Un trio in cui si fondono matrici ed esperienze professionali diverse che rendono la formazione una realtà dinamica, di eccezionale spessore e impatto sul pubblico. A seguire dj set con Dj Rikity.

