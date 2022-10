Artisti Insieme domenica Bologna

DOMENICA 23 OTTOBRE A BOLOGNA SI TERRÀ “ARTISTI INSIEME PER LE MARCHE”, CONCERTO DI BENEFICENZA PER I TERRITORI COLPITI DALL’ALLUVIONE: ECCO TUTTI I VENTI ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO

Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune di Bologna, la cantautrice Roberta Giallo e l’organizzatore del MEI Giordano Sangiorgi sono i promotori di Artisti Insieme per le Marche che si terra’ domenica 23 ottobre alle ore 20 e 30 all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna presentato ufficialmente a Palazzo d’Accursio a Bologna.

La cantautrice Roberta Giallo, marchigiana di adozione bolognese, presentera’, in collaborazione con il Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music, L’Oratorio Di San Filippo Neri, Musicolor, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, “Artisti insieme per le Marche”, concerto di beneficenza per i territori colpiti dal recente alluvione. Il ricavato delle vendite dei biglietti sarà devoluto ai Comuni di Ostra e Barbara, tra i più colpiti e con il maggiore numero di vittime. Tantissimi gli ospiti che hanno risposto all’appello gratuitamente, e che si esibiranno durante la serata, in ordine alfabetico ecco i venti artisti che si esibiranno: Angela Malfitano, Beatrice Antolini, Claudia D’Ippolito, Cris La Torre e Rod Mannara, El V & The Gardenhouse, Franz Campi, Giovanni Segreti Bruno, Lovesick Duo, Marcello Romeo, Massimiliano Martines, Milena Mingotti, Mirco Mariani, Nevruz, Nicolas Bonazzi, Roberta Giallo, Roberto Costa, Samuela, Stefano Colli & Giancarlo di Maria, Valentino Corvino, Vince Pastano.

Torna per questa occasione ad esibirsi nella sua Bologna anche Mirco Mariani, leader degli Extraliscio, la band punk da balera prodotta da Elisabetta Sgarbi, dopo i concerti in tutta Italia e in Germania.

Presenta e conduce Roberta Giallo. Organizzano Musicolor e Materiali Musicali. L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Bologna e grazie al contributo del Main Sponsor Emilbanca. Con il supporto di AIA – Associazione Italiana Artisti, EdicolAcustica, Mismaonda e Coop. Esibirsi. Le grafiche sono state realizzate da Mirco Fantauzzi. Tra le adesioni segnaliamo quelle di Elisabetta Sgarbi, di Stefano Bonaga, di Giuseppe Mariani, di Nino Saetti e Luigi Iacoboni e tante altre personalita’ e operatori del settore artistico della citta’ di Bologna. La Direzione artistica di Artisti Insieme per le Marche e’ a cura di Roberta Giallo e Giordano Sangiorgi