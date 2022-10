Archeologika, un banco di prova per la Fondazione Mont’e Prama

“Archeologika grande sforzo organizzativo della Fondazione: grazie al Servizio Marketing dell’assessorato regionale al Turismo, a tutti i dipendenti e ai collaboratori di Mont’e Prama”

L’organizzazione della seconda edizione di “Archelogika”, voluta dalla Regione Sardegna come un grande expo dell’archeologia sarda, è stato un banco di prova impegnativo per la Fondazione Mont’e Prama, che è giunto a compimento anzitutto per la grande collaborazione del Servizio Marketing dell’assessorato regionale al Turismo e dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione stessa.

Per progettazione, allestimenti e organizzazione degli stand in uno spazio prestigioso ma complesso come la Passeggiata coperta del Bastione Saint Remy, e per i tre giorni di eventi culturali, gli uffici della Fondazione hanno complessivamente assegnato incarichi a fornitori e collaboratori per un milione di euro, Iva compresa: un gigantesco sforzo amministrativo, reso possibile grazie all’abnegazione dell’Area finanziaria e amministrativa.

Il puntuale supporto degli uffici regionali ha consentito di unire ai momenti espositivi e convegnistici quelli legati all’incontro fra domanda e offerta dei pacchetti turistici legati alla valorizzazione di beni archeologici e culturali nella nostra Isola.