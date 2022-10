Appuntamento alla spiaggia di Calamosca per ‘Puliamo il Mondo’

Domani, d omenica 2 Ottobre ore 09:00 Spiaggia di Calamosca (Ca) appuntamento con i volontari di Legambiente e le associazioni che hanno aderito alla campagna di volontariato ambientale ‘Puliamo il Mondo’.

Giunta alla 30esima edizione, Puliamo il Mondo coinvolge ogni anno a fine settembre centinaia di migliaia di persone in tutta Italia per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

Legambiente domani in vista della Giornata nazionale della Memoria e dell’Accoglienza presenterà e diffonderà anche i dati del nuovo dossier “Migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica”.

il presidente di legambiente Cagliari Ahmed Naciri fa notare che :

“L’aumento della temperatura globale in atto nel nostro Pianeta sta portando a effetti disastrosi, rapidi e diffusi sull’ambiente e sugli esseri umani in tutti gli aspetti della loro vita, alterando gli ecosistemi, incidendo sui mezzi di sussistenza, sulla salute e la sopravvivenza degli individui. Se è vero che nessuno si può ritenere al sicuro da disastri come inondazioni, siccità, ondate di caldo, tempeste estreme e incendi, i dati raccolti da legambiente nel report “Migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica”, dimostrano che a pagare il prezzo più alto sono i gruppi sociali più fragili.Oltre il 40% della popolazione mondiale vive in contesti di estrema vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Entro il 2050 ben 216 milioni di persone potrebbero essere costrette a lasciare la loro terra per sopravvivere.”