AOU Sassari: Bra Day, orario ridotto numero verde

Bra Day, orario ridotto del numero verde Smac

Sassari 18 ottobre 2022 – In occasione del Bra Day, in programma per domani dalle 9 alle 14, la Smac dell’Aou di Sassari informa che il numero verde dedicato (800 55 99 88) agli appuntamenti osserverà un orario ridotto. Sarà attivo, infatti, dalle ore 8,30 alle ore 10.