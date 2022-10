Animali sfumati: lunedì 17 ottobre Parco di Monte Claro

Spazio polifunzionale del Parco di Monte Claro, ore 18.30

Animali sfumati è un libro di poesie in musica dedicato a bambine e bambini, i cui protagonisti sono undici animali poco considerati, o con una brutta fama: il lucherino, il polpo dumbo, la cimice, il kakapo, il basettino e tanti altri, tutti piuttosto singolari.

In questo regno fantastico creato da Angela Troilo, autrice di testo e musica, agiranno, in partenariato con la Biblioteca Provinciale Ragazzi, bambine e bambini del coro di voci bianche Scuole in Coro per la realizzazione della parte musicale, insieme con bambine e bambini della classe VB della Scuola Riva (con la maestra Tiziana Piseddu), che, grazie al lavoro laboratoriale di Emanuela Lai di Teatro Impossibile, saranno i protagonisti della lettura e drammatizzazione dei testi poetici.

Non mancherà la possibilità per il pubblico presente, bambino o non, di cantare insieme la storia di uno degli animali più strampalati del libro (a sorpresa!).

Ingresso con donazione libera fino ad esaurimento posti.

Animali sfumati