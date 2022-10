BODY BUILDING NATURAL, IL RAGUSANO ANDREA SCHEMBRI CONQUISTA IL TERZO POSTO AL CAMPIONATO SUD ITALIA NBFI

Andrea Schembri: terzo al campionato sud Italia NBFI

Un successo che conferma il momento particolarmente felice che sta vivendo lo sport ibleo, con molti atleti che si vanno affermando a livello nazionale ed oltre, nelle varie discipline.

Andrea Schembri è salito, per il suo primo debutto, sul prestigioso palco dell’Auditorium Tarentum di Taranto il 24 settembre 2022, dimostrando con determinazione e dedizione il suo impegno sportivo, nonostante fosse al suo primo debutto, ha ottenuto il terzo posto al Campionato del Sud Italia NBFI; difatti la sua armoniosa e delineata struttura fisica gli permetterà di diritto di partecipare al campionato assoluto italiano.

advertisement

Pur tuttavia l’atleta Ragusano ha deciso di non partecipare al Campionato assoluto italiano a causa di limitati tempi per una adeguata preparazione.

Le parole di Andrea “Preferisco rimettermi a lavoro e migliorare le mie carenze; parteciperò al Campionato italiano soltanto quando penso di avere la possibilità di ottenere il massimo delle mie capacità”.

La NBFI

La NBFI è una prestigiosissima federazione di atleti Natural contraria ad ogni forma di doping

Il natural bodybuilding consiste nello sviluppo muscolare naturale: steroidi e sostanze dopanti sono infatti vietati. La muscolatura cresce grazie a un’alimentazione bilanciata e a un training strutturato.

La filosofia del bodybuilding è riassunta bene dalla federazione tedesca ‘German Natural Bodybuilding & Fitness Federation e.V.’ (GNFB), secondo la quale questo tipo di attività fisica deve essere visto come uno stile di vita. È uno sport che segue un approccio olistico basato su quattro concetti principali:

Allenamento – Alimentazione – Ripetizione – Pensiero positivo

Naturalmente ci sono alcuni atleti che non partecipano alle gare, volendo solo ottenere i benefici di questa disciplina.

Il principio di base del natural bodybuilding è quello di sfidare e supportare sé stessi, sia fisicamente che mentalmente, per migliorare la propria qualità di vita e la propria salute. Per garantire la regolarità delle gare e il rispetto dei principi del natural bodybuilding vengono effettuati rigidi controlli. È consentita solo l’assunzione di integratori presenti sulla Lista di Colonia.

L’Accademia delle Prefi con il suo Presidente Salvatore Battaglia ha voluto omaggiare il prestigioso risultato raggiunto con l’augurio di vederlo sempre come protagonista sul podio più alto di tale disciplina anche a livello nazionale ed internazionale. Proposto dal Comitato Accademico delle Prefi come candidato ad Atleta dell’anno 2022 per lo Sport.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi