AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI “MÒRROCULAS”, IL FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER BAMBINI E RAGAZZI.

Manca pochissimo all’inizio della terza edizione di “Morròculas, il Festival della letteratura per bambini e ragazzi”, il cui inizio è previsto a Banari, venerdì 7 ottobre 2022 e proseguirà poi a Mara, sabato 8 ottobre e si concluderà a Cheremule venerdì 14 ottobre.

L’iniziativa è nata, dopo alcuni anni di ideazione e progettazione, perché nel nord Sardegna si sentiva la necessità di dedicare un momento di promozione della lettura che fosse destinato ai bambini e ai ragazzi, infatti il festival si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni e prevede alcuni momenti formativi e di approfondimento rivolti ad un pubblico adulto.

Interamente dedicato alla promozione del libro di qualità, il festival è caratterizzato da reading, presentazioni di libri, laboratori, conferenze, momenti di formazione per insegnanti ed educatori e riflessioni educative. Il termine “morròcula”, in sardo, designa la trottola, ossia quel giocattolo – diffuso in tutto il mondo – solitamente fatto di legno duro, a forma di cono con una punta di ferro ad una estremità. È un gingillo dinamico, che evoca movimento e vitalità, la stessa vitalità dei bambini, che sono il cuore pulsante del festival.

La formula di questa terza edizione è rimasta immutata. La prima parte di ogni incontro è dedicata alla presentazione di un libro per bambini/ragazzi, a seguire Annalisa Masala (Associazione Akròasis aps), esperta in metodologie didattiche creative, Metodologia Bruno Munari© terrà un laboratorio ludico-didattico riservato ai bambini e, per concludere la dott.ssa Monia Satta (Associazione Akròasis aps) terrà un incontro pedagogico a cui potranno prendere parte insegnanti, genitori, educatori, assistenti sociali, operatori sociali, ludotecari e tutti gli interessati all’argomento.

Questo il programma degli eventi:

Banari, venerdì 7 ottobre 2022, Reading e incontro con l’autore Mamadou M’Bengue, che presenta “Il pescatore e la sirena”. Mamadou M’Bengue vive da oltre vent’anni in Sardegna dove lavora come animatore e mediatore culturale. Da qualche anno porta avanti il progetto Mamadou racconta, attraverso il quale guida i bambini alla scoperta dell’Africa, muovendo dai racconti che fin da bambino ha sentito dalla voce di suo Nonno Babacar.

Nei racconti di Mamadou l’interazione costituisce un momento fondamentale attraverso il quale condividere la propria cultura. Il canto, il ballo e la musica costituiscono gli indispensabili ingredienti per una piena comunicazione. Il racconto è un luogo di incontro interculturale e la fiaba veicola i messaggi comuni a culture diverse. Nel villaggio di Soumbedioune viveva un pescatore. “Era disperato perché ogni volta che andava a pescare, non riusciva mai a prendere un pesce, nonostante il mare di Soumbedioune fosse molto ricco”. Inizia così questa storia legata al mare, basata su una leggenda tramandata dai pescatori locali, che viaggia dal Senegal alla Sardegna, da Soumbedioune a Sant’Elia. Perché il mare non si ferma lì. Una storia illustrata per bambini con tanto da raccontare anche ai più grandi.

Officina creativa – Laboratorio ludico-didattico: PAROLE IN VIAGGIO – Per coltivare la capacità di sognare, immaginare e creare. Il laboratorio affronta la tematica del viaggio, come spostamenti nello spazio e nel desiderio di conoscenza e di ricerca; un viaggio che il bambino compie per crescere, capace di aprire occhi e menti facendo conoscere le differenze, facilitando l’espressività in tutte le sue forme. Laboratorio a cura di Annalisa Masala – Esperta in metodologie didattiche creative, Metodologia Bruno Munari©.

Incontro Pedagogico – “EDUCARCI PER EDUCARE. Essere Comunità Educante oggi”. L’incontro affronta il tema dell’importanza di essere comunità educante per affrontare le principali sfide educative dei genitori di fronte alla complessità della società contemporanea. A cura della pedagogista Monia Satta. Rivolto a: insegnanti, operatori sociali e culturali, genitori, famiglie e a quanti più in generale interessati ad approfondire l’argomento.

Mara, Sabato 8 Ottobre 2022 – Reading e incontro con l’autrice Giuseppina Carta, che presenta il libro adatto ai bambini frequentanti la scuola primaria: “Storie per fantasticare”. Giuseppina Carta è un’artista pluridisciplinare che, con validi e apprezzati lavori, consegue buoni risultati in svariati campi. È presente nell’antologia “C’era una volta nel paese della fantasia” (M. Carocci edizioni) con una favola per bambini dal titolo “La nuvola balena”. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, dalla partecipazione a premi letterari e di poesia. “STORIE PER FANTASTICARE” è una raccolta di 5 fiabe dove i protagonisti, Istante e il cagnolino Cica, vivranno tante avventure; in ogni storia faranno incontrare al lettore nuovi amici. Con la lettura di queste fiabe si scoprirà l’importanza del tempo e il rispetto per chi è meno fortunato. Si parlerà di libertà, di obbedienza, di amicizia e di libertà.

Officina Creativa – Laboratorio ludico-didattico: “STORIE DI MESCOLANZA – Gioca, racconta, inventa”. Racconti che si intrecciano e si mescolano. Personaggi, ambientazioni e azioni, che evocano l’importanza di aprirsi agli altri, per conoscere, ma anche per farsi conoscere. Si costruiranno protagonisti, antagonisti, aiutanti, oggetti magici e luoghi. Laboratorio a cura di Annalisa Masala – Esperta in metodologie didattiche creative, Metodologia Bruno Munari©.

Incontro Pedagogico: “BAMBINI E DIGITALE – Tra rischi ed opportunità educative”. L’incontro affronta il tema dell’utilizzo degli strumenti digitali, del web, dei social network, degli smartphone da parte dei bambini. A cura della pedagogista Monia Satta ed è rivolto a insegnanti, operatori sociali e culturali, genitori, famiglie e a quanti più in generale interessati ad approfondire l’argomento.

Cheremule, Venerdì 14 ottobre 2022: Reading e incontro con l’autrice Elisa Fonnesu, che presenta che presenta il libro: Dipinto d’arcobaleno. Vorrei un mondo più sereno. Libro adatto ai bambini frequentanti la scuola primaria e rivolto a bambini/genitori/insegnanti/educatori. Il libro tratta temi molto importanti e profondi. Filastrocche che si rivolgono a un pubblico di bambini e ragazzi che dovranno imparare a vivere bene e a cogliere tutto il bello che ogni giorno verrà donato. Persone che dovranno essere sempre migliori, costruirsi un futuro, a volte incerto, a volte ingiusto e duro. Bellissime filastrocche che spaziano nell’universo della vita; parlano di amore per i genitori e per i propri nonni, di rispetto per la terra, per l’ambiente, di amicizia, di sogni, speranze e desideri. Elisa Fonnesu insegna nella scuola primaria e ha sempre amato la famiglia e il suo lavoro, dedicandosi alla scuola con passione. Da sempre ha amato la poesia e col tempo e con il contatto con i suoi alunni, mentre li guidava a giocare con le parole, ha capito che poteva giocarci anche lei e dire cose che mai avrebbe avuto il coraggio di esprimere a voce. Ha incominciato a scrivere qualche filastrocca e qualche racconto. Poi, un giorno, frequentando un forum per insegnanti, ha buttato giù alcuni versi e non si è più fermata.

Officina creativa. Laboratorio ludico-didattico: “FUORI E DENTRO LE PAGINE – Costruire un libro”. Per scoprire cosa c’è fuori e cosa c’è dentro un libro, pagine fatte di buchi, fori, pertugi, fessure, fenditure, fessure, crepe, incavi, scavi, pagine piene di sorprese ma anche di tanti vuoti che improvvisamente si riempiono di fantasia e diventano mostri, bocche, tane grotte e tanto altro. Un modo divertente per colmare, attraverso il gioco il vuoto dentro di noi. Laboratorio a cura di Annalisa Masala – Esperta in metodologie didattiche creative, Metodologia Bruno Munari©.

Incontro pedagogico. “LEGGERE PER CRESCERE – La lettura come strumento educativo”. Il tema dell’incontro intende esplorare la lettura e la letteratura per bambini e ragazzi come strumento pedagogico in grado di supportare l’azione educativa delle famiglie. Il laboratorio è a cura della pedagogista Monia Satta ed è rivolto a insegnanti, operatori sociali e culturali, genitori, famiglie e a quanti, più in generale, interessati ad approfondire l’argomento.