Al via il campionato mondiale di Triathlon a Cagliari

Cagliari, tutto pronto per le World Triathlon Championship Series. I migliori atleti del mondo per l’evento più importante della stagione continentale. Con l’arte che sposa lo sport in una serata magica.

A Cagliari il conto alla rovescia è iniziato e si avvicina a grandi passi quello che sembrava difficile si realizzasse ed invece è diventato realtà: la prova italiana delle World Triathlon Championship Series, che sabato (alle 10,30 la prova femminile ed alle 14,45 quella maschile) vedrà in gara i migliori specialisti mondiali nella prova di Triathlon Olimpico, con in palio punti “rafforzati” per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“La decisione della Federazione internazionale di affidarci l’organizzazione di questo evento – dice il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – è la certificazione della crescita di una FITri che ha dimostrato affidabilità, capacità organizzativa, visione e coraggio.

La scelta di Cagliari, nel suggestivo ed evocativo scenario offerto dal Poetto, nasce invece dagli ottimi riscontri ottenuti dalle quattro edizioni della World Cup disputate nel capoluogo sardo e dalle successive tre edizioni ad Arzachena. Per la Federazione Italiana Triathlon e per gli atleti di tutto il mondo che negli anni hanno partecipato alle nostre gare, la Sardegna rappresenta una certezza, non solo di efficienza e professionalità, ma anche di accoglienza ed ospitalità fuori dal comune. E di questo non posso che essere grato alle Autorità regionali e locali, oltre che alle comunità territoriali”.

SUZUKI AL FIANCO DEL TRIATHLON

A Cagliari, per il più importante appuntamento continentale della stagione, l’Italia sarà rappresentata da due atlete (Bianca Seregni e Verena Steinhauser) ed altrettanti atleti (Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla) e per la prima volta sui loro body di gara comparirà il logo di Suzuki, il nuovo sponsor che da qualche giorno affianca la Federazione ed il Triathlon italiano.

Il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli, peraltro, sarà presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si svolgerà domani, giovedì 6 ottobre alle 16,15, a Palazzo Doglio.

L’ARTE SPOSA LO SPORT

Ma le WTCS di Cagliari sono destinate ad essere ricordate anche per un, importante, elemento di novità. Una produzione artistica, pensata e realizzata in esclusiva per la FITri, nella quale le arti si daranno appuntamento con lo sport.

L’evento spettacolare – SPORT E ARTE: UNITI PER UNIRE – Tri-Fusion-Vibes – organizzato in occasione della presentazione della manifestazione agonistica più importante della stagione italiana, andrà in scena domani alle 17,30 al Teatro Doglio e potrà essere seguito in diretta gratuita anche su ITsART, la piattaforma streaming dedicata all’arte e alla cultura italiana. Per assistere allo spettacolo basterà registrarsi gratuitamente al sito https://bit.ly/3dWIbC9

Tutto è nato da un’idea del Segretario Generale della Federazione Italiana Triathlon Valerio Toniolo che ne ha affidato la direzione artistica a Daniele Cipriani: il risultato è un’opera originale che realizza una “fusione” tra arti e sport per suscitare nuove emozioni.

Gli eccezionali protagonisti saranno l’étoile Eleonora Abbagnato (in coppia con Giacomo Castellana); il cantante vincitore di X-Factor Lorenzo Licitra; e infine, Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni con i solisti della Mvula Sangani Physical Dance. La serata sarà presentata da Paola Saluzzi. I testi, che esprimono le emozioni intense del Triathlon, sono di Renato d’Aquino, firmerà la regia teatrale Luis Ernesto Doñas.