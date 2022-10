Al via concorso fotografico per dire NO alla violenza di genere

AL VIA IL CONCORSO FOTOGRAFICO GRATUITO PER DIRE “NO ALLA VIOLENZA DI GENERE”

“È “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”.

Il primo articolo della dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne chiarisce come sia necessario contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, da quella fisica alle forme di pressione psicologica, che possono essere meno immediatamente evidenti ma altrettanto gravi.

Per puntare una luce sul tema della violenza di genere, nell’ambito del progetto Famiglia 2.0 cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, le Acli Provinciali di Cagliari aps, il Coordinamento Donne Regionale delle Acli e il Coordinamento donne della Provincia di Cagliari e IPSIA Sardegna hanno deciso di organizzare un contest fotografico dal titolo “VOCE- Quello che le donne non dicono”. L’obiettivo è dare spazio alla creatività dei partecipanti che saranno liberi di reinterpretare, in chiave personale, la tematica del concorso.

«In vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – riferisce la referente del Coordinamento Donne Regionale delle Acli Benedetta Iannelli – abbiamo deciso di lanciare un concorso fotografico per raccogliere materiale fotografico attraverso cui dare VOCE alle donne.

L’idea nasce nell’ambito del progetto del servizio civile “NO ALLA VIOLENZA DI GENERE” in cui le giovani volontarie sono impegnate ad individuare strumenti ed occasioni per sensibilizzare la cittadinanza. La fotografia diventa così l’arte attraverso cui richiamare l’attenzione su un tema su cui la divulgazione e la consapevolezza non è mai abbastanza».

Entro il 16 novembre 2022 gli appassionati di fotografia, i professionisti e gli amatori potranno trasmettere una loro opera fotografica, accompagnata da una breve didascalia per raccontare il significato dello scatto e il messaggio che vorrebbero trasmettere. Tutti i lavori, con le relative didascalie, nel rispetto del regolamento, verranno pubblicati nelle pagine Facebook e Instagram delle Acli, e sottoposte al giudizio popolare. La foto che avrà raccolto, alla data del 25 novembre, il maggior numero di like sarà decretata vincitrice del concorso.

«Una volta concluso il concorso, in base al materiale raccolto – prosegue la referente –, vorremmo organizzare una mostra nella sede di Cagliari e itinerante nei circoli Acli territoriali, in modo da promuovere le nostre iniziative di sensibilizzazione in maniera capillare».

Alla persona vincitrice del concorso, classificata al 1° posto, verrà data la possibilità di frequentare gratuitamente, nel corso dell’anno 2023, due corsi a sua scelta tra quelli proposti dalle Associazioni organizzatrici dell’evento.

Per informazioni è possibile prendere visione del regolamento nel sito internet delle Acli di Cagliari o inviare una mail a aclicontest2022@gmail.com.