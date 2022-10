Al TTG di Rimini si parla di family hotel

Al TTG di Rimini si parla di family hotel:

Domani mattina alla fiera di Rimini tutti i segreti delle vacanze per bambini svelati dal “guru” del settore Andrea Messinese

advertisement

Domani mattina (dalle ore 11), alla Fiera di Rimini (Padiglione A1 – stand 35), nell’ambito del TTG – la rassegna italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione della nostra offerta turistica nel mondo – si parlerà di Family Hotel.

In cattedra, per il Brainstorming Hospitality, Andrea Messinese, titolare di Bee Family San Marino, che terrà un talk dal titolo “Family Hotel – programma ora l’estate 2023”.

L’obiettivo è spiegare, con un linguaggio semplice e divulgativo, i requisiti essenziali per rendere competitivo un Family Hotel e come programmare in 10 giorni la strategia di partenza per l’estate.

E sempre a proposito di “vacanze per famiglie”, giovedì 13 ottobre (dalle ore 15.00), Ambra Sartini parlerà di “Family Hotel – metti il turbo alle prenotazioni grazie ai social”, un focus sui social network intesi come “motori trainanti” nella vendita di camere.