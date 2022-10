“Accorciamo le distanze” – Produttori sardi in trasferta alle Azzorre

LE ISOLE AZZORRE “PARLANO” SARDO: 50 PRODUTTORI DI ECCELLENZA IN UNA VETRINA INTERNAZIONALE GRAZIE AD “ACCORCIAMO LE DISTANZE”.

Una delegazione di operatori del settore agricolo, della pesca e della cultura saranno ospiti sul territorio portoghese per il secondo appuntamento del progetto di cooperazione europea: protagoniste le eccellenze delle due terre .

Cristoforo Luciano Piras, Presidente del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di poter esportare il lavoro di tanti produttori sardi fuori dai confini italiani. Abbiamo saggiato l’importanza di questo progetto già nella prima tappa di Cagliari, quando eravamo noi a ospitare gli amici portoghesi. Ora che siamo noi ospiti, in una terra meravigliosa e che non conoscevamo, è ancora più evidente ai nostri occhi quanto questo sia un momento di scambio e confronto culturale fondamentale. Ringrazio le istituzioni sarde che ci hanno supportato lungo il percorso e i Gal che hanno contribuito a far sì che questa visione prendesse vita. La rassegna di Cagliari fu un successo, siamo sicuri che questa non sarà da meno”.

Ponta Delgada, 20 ottobre 2022 – Dopo il grande successo dell’evento ospitato a Cagliari lo scorso 8-9 luglio, è tempo per i produttori sardi di andare in trasferta nelle Isole Azzorre. Sarà infatti la località portoghese ad aprire le porte e ospitare il secondo appuntamento del progetto di cooperazione internazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare”.

advertisement

L’appuntamento sarà aperto al pubblico e a ingresso libero e si terrà il 21 e il 22 ottobre al Pavilhão Portas do Mar di Ponta Delgada.

A incaricarsi dell’organizzazione, i Gal del territorio portoghese e in particolar modo il Gal Arde: in totale, i 12 gruppi di azione rurali e locali protagonisti a luglio saranno coinvolti anche nella tappa in Portogallo. Anche in questa occasione, il Gal Sulcis farà da capofila alla delegazione sarda che partirà alla volta della città lusitana. La spedizione sarà formata da 50 operatori sardi appartenenti al settore agricolo, della pesca e della cultura, un’occasione unica per mettere in vetrina il lavoro locale in una cornice internazionale come quella di Ponta Delgada.

L’evento punta a esaltare e far scoprire il valore dei territori coinvolti attraverso le produzioni tipiche locali, che diventeranno mezzo di narrazione in grado di unire le eccellenze delle aree rurali e della costa. I prodotti tipici assumono così un significato speciale, in quanto qualificano e distinguono i territori dei Gal coinvolti e ne diventano ambasciatori. L’intera rassegna è volta a favorire un momento di cooperazione e scambio tra isole e produttori.

IL PROGRAMMA

Per le giornate antecedenti all’evento sono previsti alcuni momenti di confronto tra professionisti del settore, che daranno il via a quattro giorni di scambio e confronto tra la realtà locale e quella dei produttori arrivati direttamente dalla Sardegna. Nel programma sono comprese visite nelle aree più iconiche e suggestive delle Azzorre, con annessi i luoghi di produzione dei prodotti locali più rinomati. Saranno questi i momenti più importanti, in grado di mettere in comunicazione i propri metodi produttivi, culturalmente differenti, e provare a influenzarsi a vicenda per crescere insieme.

La kermesse prenderà il via ufficialmente venerdì 21 e nella due giorni sono previsti diversi appuntamenti come lo Showcooking condotto dagli chef António Cavaco e Stefano Mei, rappresentanti di Azzorre e Sardegna, oltre che momenti dedicati alla degustazione delle prelibatezze delle due isole.

Spazio anche alla creatività artistica, con un workshop sulla lavorazione dell’argilla, condotto da Jake Art, e alla creazione di un murales da parte dall’artista Andreia Sousa ARTS, che imprimerà in tempo reale la sua opera d’arte di fronte al pubblico presente.