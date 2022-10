Abaco Teatro per bambini e famiglie a Pirri

Una divertente Topolina aprirà la rassegna Scuole e Famiglie a Teatro che Abaco organizza nello Spazio Hermaea di Cagliari.

La manifestazione alla 7ma edizione, coinvolgerà grandi e piccini con spettacoli scelti fra le migliori produzioni dell’isola nello spazio Hermaea a misura di bambino

Da più di 15 anni Abaco Teatro lavora per i più piccini e anche questo autunno 2022 aprirà le porte dello Spazio Hermaea a Cagliari, nel quartiere di Pirri in via S.Maria Chiara 24 , con la rassegna Scuole e Famiglie a Teatro VII edizione. Non è solo una rassegna ma un fantasioso luogo di incontro tra adulti e bambini, uno spazio di confronto per le famiglie, un piccolo motore culturale per vitalizzare e qualificare Pirri la periferia cittadina di Cagliari attraverso il teatro con una variopinta proposta anche per le scuole. Grazie ai vari titoli in cartellone il teatro crea magicamente un momento di condivisione tra genitori e figli, nonni, zii e tanti amici che insieme partecipano a spettacoli ispirati a fiabe classiche e contemporanee sotto il segno del teatro d’autore, prodotti da Abaco ma anche da tante compagnie di grande professionalità provenienti da tutta l’isola. Il cartellone degli spettacoli si svolgerà dal 29 ottobre al 8 dicembre è sarà realizzato di sabato alle h.18, e l’8 dicembre di giovedì sempre alle 18, mentre per le scuole sarà in matinée alle 10,30.

L’apertura sarà sabato 29 ottobre con E se i topolini scoprissero i tombini? una produzione di Abaco Teatro con protagonista e regista Marta Proietti Orzella. Uno spettacolo divertente e coinvolgente che racconta la storia di una topolina in ribellione contro il genere umano, che non sempre si comporta bene con gli animali e la natura. Lei vuole rispetto e con le sue avventure porterà grandi e piccini a capire il suo punto di vista.

Sabato 12 novembre la Compagnia Teatro Tragodia presenta Baracca & Burattori con Pinocchio In scena Daniela Melis, Ulisse Sebis e Virginia Garau che firma regia e testo. Il teatro dei burattini in carne ed ossa. Un viaggio ricco di meraviglie, colpi di scena, gags e risate, un’avventura dove gli attori prenderanno le sembianze dei “burattini”

Sabato 26 novembre la Compagnia Origamundi presenterà Gli eroi della Sardegna con Erika Carta, Daniele Pettinau e Ivano Cugia anche regista e autore. Attori e pupazzi insieme per far conoscere in maniera divertente ai giovani spettatori importanti personaggi storici che hanno vissuto e fatto la storia della Sardegna: dagli Shardana ad Eleonora D’Arborea.

Giovedì 8 dicembre la Bottega dei Teatranti sarà in scena con Scappano le fiabe con Carlo Valle, Tony Negroni, Margherita Massidda, Marina Serra. Un modo originale e divertente di proporre ai più piccoli quello che una volta era normale fare: leggere le fiabe. In una speciale libreria i personaggi delle fiabe usciranno dai libri per raccontarsi e far tornare a leggere tutti i bambini.

La rassegna Scuole e Famiglie a Teatro vuole favorire attraverso il teatro, l’incontro e il confronto fra le generazioni, sviluppare la creatività, predisporre alla condivisione, rivestire una forte funzione sociale e essere spazio di incontro aperto alla comunità. In questo modo da anni il teatro Hermaea ricopre il ruolo di spazio di incontro a misura di bambino, dove tutti si sentono in prima fila, e spesso dentro la scena, con il suo palcoscenico, i suoi spazi espositivi e di ristoro.