A Torangius la Festa de tottus

Gli Assessorati alle Attività produttive e alla Cultura del Comune di Oristano, la Casa della Musica e la Pro Loco, organizzano la Festa de tottus.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre a Torangius, in piazza Baden Powell, nei pressi della palestra comunale, spazio a musica e balli con il concerto “Quelli degli anni ’60 e ‘70” (a cura della Casa della musica) e al folk con Silvano Fadda, ma anche al tradizionale appuntamento enogastronomico con gli stand alimentari di Pratz’e bois che quest’anno è saltato a settembre.

advertisement

“Proponiamo una grande festa a Torangius anche per recuperare, almeno in parte, il mancato svolgimento della festa di Santa Croce in Pratza de is Bois che quest’anno non ha avuto luogo a causa dei lavori in corso nella piazza” spiega l’Assessore alle attività produttive Rossana Fozzi.

Sa Festa de Tottus in passato si svolgeva nella Piazza Ungheria, coinvolgendo tutta la cittadinanza e chiudeva le feste tenute nel corso dell’anno.

Sabato sera, alle 21, il concerto “Quelli degli anni ’60 e ‘70” richiamerà sul palco i gruppi A.51, Caos calmo, Retrò gusto, Itta i nanta e Non solo Barritas. La serata sarà presentata da Silvia Orrù e Nanni di Cesare.

Domenica, invece, dalle 17, in programma una serata folk e ballo sardo a cura di Silvano Fadda.