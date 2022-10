Mani diverse tra loro che si intrecciano per darsi sostegno l’un l’altra, simbolo di unità contro ogni forma di intolleranza e discriminazione. È stato inaugurato a Pesaro ‘Il filo d’Arianna’, un murales promosso da JTI Italia e Save the Planet Onlus, realizzato in collaborazione con Arcigay. Oltre a riqualificare un brano di città, l’opera d’arte vuole mandare un messaggio di amore.

col/fsc/mrv