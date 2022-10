A Lollove torna Autunno in Barbagia

NUORO, SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE A LOLLOVE TORNA L’APPUNTAMENTO CON AUTUNNO IN BARBAGIA

Dopo due anni di stop imposto dall’emergenza sanitaria, nel fine settimana torna a Lollove l’appuntamento con la manifestazione dell’Aspen, Autunno in Barbagia. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, le antiche vie del borgo nuorese, di recente riconosciuto come uno tra i più belli d’Italia, ospiteranno le iniziative organizzate dall’assessorato comunale alle Attività produttive, in collaborazione con l’associazione Uniamoci Lollove, sotto la direzione artistica e logistica di Mousikè.

Nel corso delle due giornate i visitatori potranno immergersi nelle tradizioni di Lollove attraverso itinerari culturali ed enogastronomici, degustazioni, artigianato, mostre ed esposizioni , il tutto animato da spettacoli teatrali, eventi musicali e proiezioni di documentari.

«L’obiettivo – afferma l’assessora Eleonora Angheleddu – è quello di valorizzare ancora di più il borgo. Più cultura, spettacolo, artigianato, più produzioni locali e cucina tipica, puntando tutto sulla qualità e l’ospitalità. Autunno in Barbagia è uno degli appuntamenti più importanti all’interno della stagione turistica autunnale – continua -, un importante evento di promozione del territorio, che quest’anno grazie alla direzione artistica e logistica di Mousikè e la partecipazione attiva dell’associazione Uniamoci Lollove, ci ha consentito di costruire un programma ricco e condiviso con gli abitanti del borgo, che ospiteranno più di 35 espositori».

«Siamo molto lieti di aver potuto contribuire a dare gambe a questa manifestazione con tutto il team di lavoro», dichiara Simone Ciferni, presidente dell’associazione Uniamoci Lollove.

«Nel programma abbiamo inserito diversi appuntamenti di rilievo culturale – spiegano i responsabili di Mousikè -, in collaborazione con l’associazione Intermezzo di Nuoro. Inoltre saranno presenti numerosi operatori con tutte le più importanti eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato tipico».

Per entrambe le giornate l’azienda trasporti pubblici Atp ha messo a disposizione un servizio di collegamento gratuito Nuoro-Lollove potenziando le corse con partenza da via Manzoni e un servizio navetta gratuito per il trasporto dei visitatori al borgo con partenza dall’area di sosta. Gli orari sono consultabili sul sito web dell’azienda e su quello del Comune di Nuoro.

– In occasione della manifestazione è stata emessa un’ordinanza di disciplina del traffico che dispone nella strada comunale di Nuoro, dalla S.P. 51 a Lollove (versante Marreri), il divieto di circolazione a tutti i veicoli, eccetto navette Atp, veicoli di polizia, di soccorso e autorizzati dotati di pass; divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli; il limite di velocità a 30 km/h. È consentito il transito dei veicoli esclusivamente per accedere all’area di sosta ubicata al km 1 della strada comunale Nuoro – Lollove.

Inoltre, l’ordinanza dispone nella strada comunale Preda Istrada – Lollove (versante Locula), il divieto di sosta sulla carreggiata in entrambi i lati; limite di velocità a 30 km/h; il divieto di accesso da loc. Su Cantaru in direzione Lollove. Divieto di circolazione nelle strade e piazze interne all’abitato di Lollove; sosta riservata ai veicoli per persone invalide sul lato destro secondo il senso di marcia nella strada comunale Lollove – versante Locula, dal centro abitato fino a località Su Cantaru.