A Baratili e Nurachi, arriva un nuovo medico di famiglia

Da oggi, giovedì 6 ottobre, sarà in servizio nei paesi di Baratili San Pietro e Nurachi un nuovo medico di famiglia, il dottor Andrea Todde, che subentra con un incarico provvisorio annuale alla dottoressa Loredana Cuccu, recentemente andata in pensione. Gli assistiti finora in carico alla dottoressa Cuccu non dovranno effettuare una nuova scelta del medico, in quanto saranno trasferiti automaticamente al dottor Todde, che aprirà l’ambulatorio nei seguenti giorni ed orari:Lunedì, dalle ore 11.45 alle 12.30 Martedì, dalle 17.45 alle 19.00 Mercoledì, dalle 9.30 alle 10.45 Giovedì, dalle 16.00 alle 17.15 Venerdì, dalle 11.15 alle 12.30Lunedì, dalle ore 9.30 alle 10.45 Martedì, dalle ore 16.00 alle 17.15 Mercoledì, dalle ore 11.15 alle 12.30 Giovedì, dalle ore 17.45 alle 19.00 Venerdì, dalle ore 9.30 alle 10.45 Il medico riceverà esclusivamente su appuntamento, telefonando o inviando un messaggio whatsapp al numero 351 989 36 86 nei giorni e negli orari indicati. La disponibilità del nuovo medico (che arriva dopo quella dei giorni scorsi a San Nicolò d’Arcidano) è arrivata grazie alla modalità “aperta” dei nuovi bandi pubblicati dal servizio di Medicina Convenzionata Ares concordati e condivisi con la Asl di Oristano, bandi per i quali non è prevista scadenza, che resteranno cioè aperti fino al reperimento dei professionisti necessari. «Si tratta di un primo positivo risultato rispetto a un cambio di strategia che lascia aperta la possibilità, specialmente per i giovani medici, di accedere senza limiti di tempo ai bandi di selezione pubblicati – commenta il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi –. Confidiamo che anche per le altre selezioni pubblicate si possano acquisire nuove disponibilità». Coperto l’ambito territoriale che comprende i paesi di Baratili e Nurachi,il primo per l’ambito territoriale 1.1 del distretto di Oristano, che comprende i comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani; il secondo per l’ambito 3.3 del distretto di Ales-Terralba, paesi di Masullas e Morgongiori, entrambi incarichi della durata di un anno e comunque validi all’individuazione del medico titolare). Il terzo bando è invece finalizzato a una sostituzione di quattro mesi (o comunque fino al rientro del titolare) nell’ambito 2.3 del distretto di Ghilarza-Bosa (comuni di Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu e Seneghe). I medici interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda attraverso il sito: www.aressardegna.it