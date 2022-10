7 motivi per fare un anno sabbatico

Un anno sabbatico è un’ottima opportunità per concedersi una pausa dagli studi ed esplorare altre opzioni. Può aiutarvi a decidere cosa volete fare della vostra vita, e darvi il tempo e lo spazio per concentrarvi sui vostri obiettivi nel breve, medio e lungo termine. In realtà i vantaggi relativi all’anno sabbatico sono molti, ed ecco sette motivi per cui potrebbe essere la decisione migliore da prendere.

1. Imparare una lingua straniera

L’anno sabbatico può rappresentare il momento ideale per imparare una nuova lingua o per fortificare le proprie competenze in un idioma. Se avete intenzione di viaggiare, o di andare a lavorare all’estero in un futuro prossimo, questa diventa un’opportunità irrinunciabile. Inoltre, grazie a piattaforme digitali come Italki, oggi è possibile imparare l’inglese anche online, contando su corsi meno costosi rispetto ad altri ma ugualmente professionali.

2. Assaporare il mondo reale

Uno dei motivi principali per concedersi un anno sabbatico è questo: consente di prendersi un “assaggio” del mondo reale. Questo può essere particolarmente utile per coloro che non sono sicuri di cosa vogliono fare dopo la laurea. Prendendosi un anno di stop per lavorare o viaggiare, si potrà acquisire una preziosa esperienza che aiuterà a stabilire cosa fare nel prossimo futuro.

3. Guadagnare lavorando

Non tutti gli studenti possono permettersi l’iscrizione all’università, dato che non sempre si ha dietro una famiglia con una capacità di spesa così elevata. Prendendosi un anno sabbatico, dunque, il ragazzo avrà la possibilità di lavorare per guadagnare le cifre necessarie per pagare le rette dell’ateneo scelto. Inoltre, questo vale anche se si ha intenzione di concedersi un periodo di residenza all’estero.

4. Esplorare nuove culture

Spesso chi si prende un anno di riflessione lo fa anche per immergersi nel mondo e per esplorare nuove culture, viaggiando. Ovviamente in tal caso si consiglia comunque di apprendere una lingua straniera, seguendo i corsi di Italki ad esempio, per poter comprendere realmente l’universo che si sta esplorando e le persone con le quali si entrerà a contatto. Solo così si potranno conoscere usi e costumi del paese che si visiterà, godendosi un’esperienza dal valore inestimabile.

5. Imparare nuove competenze

Un anno sabbatico può essere un’opportunità preziosa per apprendere nuove competenze. Anche in questo caso i corsi possono fare la differenza, e non si parla necessariamente delle lingue straniere. Basti citare ad esempio le skill legate ai lavori del digitale, dal copywriting fino ad arrivare al SEO e alla gestione delle pagine sui social network.

6. Fare nuove amicizie

Un altro ottimo motivo per prendersi un anno sabbatico è fare nuove amicizie. Viaggiando, ad esempio, si potranno incontrare persone provenienti da ogni angolo del globo. Naturalmente questo discorso vale anche se si sceglie di restare nella propria città, o comunque in Italia: qualsiasi occasione, difatti, è utile per conoscere nuove persone.

7. Prendersi una pausa di riflessione

Può capitare di sentirsi stanchi e svuotati, sia dopo il conseguimento del diploma, sia dopo la laurea. In tal caso, l’anno sabbatico diventa un’opportunità preziosa per prendersi una pausa di riflessione e per ricaricare le batterie.