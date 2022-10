23/10 Pretura Wow @ Enoteca Vecchia Pretura

Non per caso, al locale gestisto dal barman internazionale Michele Piagno con la sua famiglia è stato rilasciato e concesso il marchio “Io Sono FVG”, che testimonia la sostenibilità delle imprese regionali e l’origine delle produzioni agroalimentari.

Per Fiera di San Simone, domenica 23 ottobre, dalle 13, presso l’ Enoteca Vecchia Pretura di Codroipo (UD) va in scena uno show che è tutto un programma, Pretura Wow.

Alle performance per grandi e piccini pensa un clown che sa come far emozionare chiunque, ovvero Lex.

Alla voce, direttamente da Rado Wow, c’è Emma Rossato… E ovviamente, dietro al bancone, c’è Michele Piagno, capace di preparare cocktail d’autore che regalano emozioni… e, ovviamente, a chi ha voglia di mangiare qualcosa di buono, anche proporre qualcuna delle eccellenze friulane che L’Enoteca Vecchia Pretura da sempre propone.

Enoteca Vecchia Pretura – Codroipo (UD)

via Verdi 7, 33033 Codroipo (UD)

info: 338 534 5243