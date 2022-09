Viggo di Catalin Botezatu al Festival di Venezia

Cătălin Adrian Botezatu è un modello rumeno, stilista, personalità dei media e uomo d’affari con il suo brand Viggo che sta facendo impazzire le star di tutto il mondo ed in particolare ad Hollywood.

Botezatu visita regolarmente una casa di moda a Bucarest e nel 1985 si è qualificato come modello per presentazioni all’estero. Solo pochi mesi dopo è stato insignito del titolo di “Modello maschile europeo dell’anno”. Ha poi frequentato l’Istituto Europeo di Moda a Milano, dove ha avuto come maestro il compianto stilista Gianni Versace.

Cătălin Adrian Botezatu fine ha fondato la sua casa di moda, “Delphi” e ora si sta occupando del brand Viggo che è stato indossato sui red carpet dalle più importanti star internazionali tra cui recentemente spiccano Dwayne Johnson, Kevin Heart e Keanu Reeves. Un’attività prolifica la sua che lo ha portato rapidamente ad essere tra i più giovani ed apprezzati stilisti del mondo dello spettacolo, tanto che Forbes lo ha voluto premiare con un riconoscimento in occasione dell’ultimo Festival di Cannes in cui ha anche sfilato sulla Croisette. Sentimentalmente è stato legato dal 2011 al 2012 a Valeria Marini.

Ora lo attende la passerella del Lido di Venezia in cui farà uno dei red carpet più attesi, quello del 2 settembre con per Bones and All di Luca Guadagnino.