Vaccinazione con il nuovo farmaco bivalente: l’appello della Asl e del Sisp

Sassari, 19 settembre 2022 – L’Asl di Sassari e gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica raccomandano la vaccinazione contro il Covid rivolta alla popolazione di tutte le fascia d’età.

Dalla scorsa settimana in tutti i centri vaccinali della provincia è disponibile il nuovo vaccino bivalente sviluppato sulla variante Omicron.

La somministrazione del nuovo farmaco è raccomandata a tutti i soggetti over sessanta e ai cittadini dai dodici anni in su in condizione di elevata fragilità o ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (terza dose), alle donne in gravidanza (dal II trimestre), agli operatori sanitari e agli operatori e agli ospiti delle Rsa.

La somministrazione della dose e’ prenotabile attraverso la piattaforma di Poste Italiane online all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, dagli Atm Postamat, telefonicamente al numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) e tramite i portalettere.

Per le donne in gravidanza non è prevista la prenotazione e potranno accedere direttamente ai centri vaccinali, mentre gli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa saranno vaccinati nelle strutture in cui lavorano o sono ricoverati.

Attualmente, secondo quelle che sono le direttive nazionali relative alla campagna vaccinale anti-Covid, non sono previste ulteriori somministrazioni per chi avesse già ricevuto la quarta dose (il secondo richiamo), né per i soggetti tra i 12 e i 60 anni (non fragili) che avessero già ricevuto la terza dose (il primo richiamo).

I CENTRI VACCINALI DELLA ASL DI SASSARI

Sassari – Rizzeddu

Palazzina Q – Ingresso da via Rockefeller – dal cancello dell’ARPAS – lato Carabinieri

– dal lunedì al venerdì, ore 09.00 – 19.00

Visto il calo di prenotazioni (la struttura e’ pronta ad effettuare 700 vaccini al giorno), tutti i residenti nella provincia possono avvicinarsi alla vaccinazione anche senza prenotazione.

Alghero

presso il Servizio di Igiene Pubblica, via Paoli, n. 32

– dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Ozieri

presso Laboratorio analisi dell’ospedale “Segni”

giovedì e venerdì, dalle ore 15. 00 alle 17.30

Thiesi

presso Presidio Ospedaliero, in viale Madonna di Seunis

il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17,30;

Porto Torres

presso il Servizio di Igiene Pubblica, in via Lombardia 12

lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 17,30.

Prenotarsi è facile ed è possibile farlo in modi diversi:

– online, per chi può farlo collegandosi a Internet

– per telefono tramite call center – Numero verde 800 00 99 66

– presso gli Uffici postali

– tramite il portalettere (postino).

Prenotazione online

link diretto: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Prenotazione tramite Call center

È possibile chiamare il Call center di Poste Italiane 800 00 99 66, attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 20:00

Prenotazione presso gli sportelli Postamat

Presso gli sportelli ATM degli uffici postali. Non è necessario essere clienti di Poste Italiane. Serve la tessera sanitaria. Il sistema richiederà il numero di cellulare, per ricevere un codice via SMS, che sarà utile alla procedura di prenotazione allo sportello.

Tramite i Portalettere

Il Postino può supportare l’utente nella procedura di prenotazione. Il Postino chiederà il numero di cellulare e il codice fiscale del cittadino che desidera effettuare la prenotazione e rilascerà una ricevuta cartacea come promemoria. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a farlo.

Per supporto e informazioni

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL Sassari

079 208 44 90 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00

e-mail: urp@aslsassari.it