US TEMPIO: arriva il portiere Andrea Carta

Il portiere 2001 Andrea Carta all’US Tempio

Arriva forte di una lunga esperienza nei campionati di Eccellenza, serie D e Lega Pro con l’obiettivo di mettersi a disposizione e ritagliarsi il suo spazio tra i pali.

advertisement

All’US Tempio il portiere classe 2001 Andrea Carta.

Cresciuto nelle giovanili di San Paolo e poi Latte Dolce, Carta fa il suo esordio in prima squadra proprio con la maglia bianco celeste in serie D. Successivamente il passaggio all’Arzachena dove ha anche l’opportunità di esordire tra i Professionisti in Lega Pro. A Ossi, in Eccellenza, Carta gioca la sua prima stagione da titolare, prima del ritorno a Sassari, con la maglia della Torres. In rossoblù ha totalizzato 11 presenze nel campionato di serie D.

Lo scorso anno ha vestito nuovamente la maglia del Latte Dolce fino all’infortunio occorsogli nella prima parte del campionato. Completamente ristabilito Carta abbraccia con entusiasmo il progetto biancoazzurro.

L’US Tempio saluta e ringrazia Francesco Deiana, portiere che ha svolto il ritiro con i galletti ma che dovrà lasciare la Sardegna, e i suoi compagni, per motivi di studio.