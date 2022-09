Unione Popolare: chiusura campagna elettorale Sassari

SASSARI. Giovedì 22 settembre chiusura della campagna elettorale di Unione Popolare.

L’appuntamento è fissato alle 18.30 nella sede di corso Vittorio Emanuele 179 (fronte strada).

Saranno presenti Andrea Lai, candidato a Sassari nel collegio uninominale della Camera, e Silvio Keivan Neimati Fard, che oltre ad essere segretario per il Nord Sardegna di Rifondazione comunista è anche uno dei quattro candidati di Unione popolare nel collegio plurinominale per la Camera, unico per tutta la Sardegna.

Di entrambi i candidati è previsto un breve intervento. Seguirà un rinfresco. L’iniziativa è aperta a tutti.

Unione Popolare è una coalizione guidata dall’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e formata da Rifondazione comunista, Potere al Popolo e ManifestA.

“Il nostro è l’unico programma pacifista e contro le guerre, per la fratellanza universale, la giustizia sociale, economica e ambientale, contro corruzioni e mafie”,

si legge nel documento con il quale UP si presenta agli elettori.

Dodici i temi sviluppati nel programma: