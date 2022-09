Una pioggia di libretti contro la droga in tutta la Sardegna

E’ partita da Nuoro la settimana di prevenzione di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga. Nella serata di lunedì 26 settembre i volontari hanno distribuito centinaia di libretti informativi su quanti e quali effetti medio e lungo termine provochino gli stupefacenti

Durante l’iniziativa che si è svolta a Nuoro i volontari della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga hanno coinvolto i commercianti, chiedendo che si facessero da portavoce consegnando i materiali informativi ai loro clienti. Gli esercenti si sono complimentati con i volontari perché notano che da settimane questa campagna sta letteralmente inondando il capoluogo barbaricino di corretta informazione sulla droga: alcuni di loro hanno esperienze dirette e sanno che quanto riportato nei libretti rispecchia la nuda e cruda realtà del mondo degli stupefacenti.

Le iniziative non si limiteranno a quella svoltasi a Nuoro ma proseguiranno in diverse città della Sardegna: Cagliari, Oristano e Villacidro saranno quelle in cui avverranno le iniziative già a partire da mercoledì.

Rispetto a tale tematica non è superfluo ricordare L. Ron Hubbard: egli individuò la droga quale “elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”. Per questo motivo non c’è settimana in cui i volontari non proseguano con la prevenzione: l’obiettivo è una società libera dalla droga.

