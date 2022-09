Un asilo nido a Castelsardo grazie a un bando PNRR

CASTELSARDO – Sorgerà un asilo nido nella città dei Doria grazie ai finanziamenti provenienti dai fondi europei del Next Generation EU, ed alla partecipazione ad un bando del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appositamente istituito per la realizzazione di asili nido e scuole d’infanzia.

L’amministrazione comunale si è aggiudicata la cifra di € 972.300,00 posizionandosi fra i punteggi più alti in Sardegna, ben 85/100, grazie anche ad un progetto innovativo ed eco-compatibile.

“È un importante successo per il Comune di Castelsardo, per le famiglie e per i bambini, dopo la chiusura definitiva del precedente servizio, negli anni ’90 –

advertisement

sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula –

Siamo stati ammessi al finanziamento per l’intera cifra richiesta”.