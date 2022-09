Ucraina, Nardella “Collaborare con i Comuni per la ricostruzione”

“La relazione in discussione al Comitato europeo delle Regioni è uno strumento innovativo, perché non solo incoraggia il processo di candidatura dell’Ucraina nell’Ue, ma fornisce indicazioni a tutte le regioni europee per collaborazioni bilaterali con le realtà locali ucraine, per consentire loro di rinascere dopo questa guerra”. Lo dichiara il sindaco di Firenze Dario Nardella da Bruxelles, relatore di un progetto di parere che invita alla “pianificazione integrata a livello territoriale” dell’Ucraina.

