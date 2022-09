Torna a Cagliari la grande cucina stellata di Max Mascia

Il calendario di Notti Stellate prosegue con il grande ritorno di Max Mascia dello storico Ristorante San Domenico da Imola, 2 stelle Michelin, in programma mercoledì 28 Settembre all’Osteria del Forte di Palazzo Doglio alle ore 20:30.

Anche in questa occasione lo Chef proporrà il meglio della cucina emiliano romagnola attraverso alcuni dei grandi classici che hanno reso il San Domenico celebre nel mondo: primo fra tutti l'”Uovo In Raviolo San Domenico con Burro Di Malga, Parmigiano Dolce E Tartufo Di Stagione”, presente nella carta del ristorante imolese dal 1974, sapientemente preceduto all’Osteria del Forte dal “Filetto di baccala in oliocottura, emulsione di patate e polvere di peperone crusco” (Amuse bouche) e le “Code Di Gamberi In Crosta Di Corn Flakes, Spinaci Al Sesamo E Mousseline All’Aceto Balsamico” (antipasto) e seguito dal “Filetto Di Rombo Arrostito, Riduzione Di Ostriche E Martini Dry, Vongole Veraci Alle Erbe” e, per concludere, dalla “Crostatina di pesche, gel alla verbena e crumble alla mandorla”.

Il San Domenico di Imola è il ristorante storico di cui oggi Max è l’anima. È proprio nel ristorante di famiglia che lo Chef, classe 1983, inizia il suo percorso a soli 14 anni, alternando la sua presenza al fianco degli zii Natale e Valentino Marcattilii agli studi, fino al conseguimento del diploma alberghiero. Dopo l’esperienza in alcune delle più grandi cucine del mondo come Ducasse a Parigi e al Plaza Athénée in Costa Azzurra, nel 2010 torna a Imola dove prende le redini del ristorante e della sua intera gestione a soli 27 anni. Vera e propria istituzione dell’alta cucina italiana, come testimoniano anche le due stelle Michelin che brillano sull’insegna ininterrottamente dal 1977, Max ha celebrato i 52 anni di attività del ristorante e i suoi primi anni di gestione con il completo rinnovo delle sue cucine storiche introducendo una nuova dimensione nell’interazione con i commensali che ora possono entrare in cucina e osservare gli chef al lavoro direttamente dalla chefs table oppure dal bancone. Un progetto studiato nei minimi dettagli dallo Chef, con una particolare attenzione sul tema della sostenibilità grazie all’introduzione dell’induzione e il controllo globale dei flussi energetici.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 6464154 oppure inviare una mail a reservation@palazzodoglio.com