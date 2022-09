Tesi in marketing automobilistico, dall’Unrae 10 borse di studio

Scadrà il 30 settembre il bando per aggiudicarsi una delle dieci borse di studio messe in palio dall’Unrae, l’Unione nazionale dei rappresentanti della case automobilistiche estere.

L’iniziativa è rivolta ai laureati tra il 1° ottobre 2021 e il 31 luglio 2022 con una tesi in marketing automobilistico e voto non inferiore a 105 su 110.

