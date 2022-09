Tennistavolo Norbello: domenica esordio delle due squadre di A2 femminile

LE NORBELLINE SI SDOPPIANO ANCORA IN SERIE A2

Vittime predestinate o fortunate apripista della stagione nazionale regolare a squadre? Sarà il rendimento a dimostrarlo, seguito dalle smorfie di approvazione o disgusto che segneranno gli sguardi delle sei norbelline, chiamate a dividersi i compiti tra Verzuolo e Terni, sedi dei primi concentramenti di A2 Femminile.

Il presidente del sodalizio guilcerino Simone Carrucciu esulta per essere riuscito a formare anche quest’anno due collettivi combattivi che hanno come scopo primario ottenere la permanenza in questa serie.

“Non si tratta di un campionato facile – ammette Carrucciu – e lo dimostra il livello sempre più alto. Auguro alle nostre protagoniste di ambire sempre a traguardi che le possano soddisfare sportivamente ed emotivamente. Noi offriamo loro tutti i supporti indispensabili per fare bene; forza, coraggio e grazie per la serietà mostrata”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” Nazionale

Primo Concentramento Domenica 25 settembre 2022 Ore 11:00-14:00

Sede di Gioco Palestra comunale – Centro Tennistavolo – via XXV aprile, 9 – Verzuolo (CN)

Tennistavolo Norbello “Blu” G.S. G. Regaldi Novara ASD TT Coccaglio Alghisi Verniciature Tennistavolo Norbello “Blu”

Special guest del giorno sarà Veronica Mosconi, momentaneamente prestata dalla A1. Il collettivo si rafforza ulteriormente con i contributi di due volti noti del club di via Mele: l’inossidabile italo magiara Krisztina Nagy e la simpatica ma agguerrita italo-armena Gohar Atoyan. Non sarà della sfida Martina Mura ma le seguirà passo, passo tramite i social.

Fanno parte del girone B anche TT Marco Polo, TT Torino, Verzuolo.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” Nazionale

Primo Concentramento Domenica 25 settembre 2022 Ore 11:00-14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo Aldo De Santis – Via Italo Ferri, 10 – Terni (TR)

Tennistavolo Norbello “Giallo” TT. Campomaggiore Terni P.G. Frassati Napoli Tennistavolo Norbello “Giallo”

Anche per la formazione da esibire nel centro-sud d’Italia si preferisce puntare su tre autentiche certezze. A cominciare dalla bandiera Marialucia Di Meo, proseguendo con l’italo-slovena Ana Brzan fino ad arrivare in sud America con la conferma della paraguaiana Lucero Ovelar. Completa la rosa un’altra pongista conclamata, Eleonora Trudu, che però non sarà della sfida. Il girone D è composto anche da TT Vasto, Ausonia Enna e TT Ennio Cristofaro.