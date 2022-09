“Cinquina” Team Arrangiati Motorsport al 3° Slalom Villanova Monteleone

Altro giro, altra corsa per il Team Arrangiati Motorsport che si presenta nuovamente al via di uno slalom, questa volta per lo slalom Villanova Monteleone, arrivato alla sua terza edizione. Lo slalom nel Sassarese, sarà un’altra prova valida per il campionato Regionale Sardegna.

Saranno cinque i piloti del Team Arrangiati che come al solito cercheranno di vendere cara la pelle e dare crescita ai risultati e alle ambizioni.

Andranno all’attacco della vetta assoluta Enrico Piu su Formula Gloria di E2SS 1150 e Fabio Angioj su Radical Prosport di E2SC 1400 e proveranno a farsi valere sull’aspetto competitivo e dimostrare il loro valore.

advertisement

Non saranno da meno Francesco Pinna e Giuseppe Cocco, che saranno al via in E1 1600T con le loro Renault 5 GT Turbo e andranno alla ricerca costante di un bel risultato da portare a casa.

Nel gruppo S chi vorrà continuare a far bene è Antonio Brundu, che rilancia la sfida con la sua Fiat Uno di classe S4 e cercherà di dar seguito alle ultime uscite.

Motori che si stanno per riaccendere e lo slalom di Villanova Monteleone sarà un’ulteriore banco di prova per un team che sta dimostrando grande concretezza e ottimi margini di crescita che si svilupperanno con il tempo.