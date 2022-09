Sul bus senza biglietto e mascherina, fermato 36enne nigeriano

Ieri a Cagliari rifiuta di fornire indicazioni sulla propria identità personale, fermato. Si tratta di un 36enne nigeriano, residente a Cagliari, disoccupato e incensurato.

Questi, attorno alle 9:15 in via Dante è stato controllato dai militari intervenuti a seguito di una richiesta inoltrata da un autista dell’autobus di linea n.30 dell’azienda di trasporto urbano CTM.

La richiesta era pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro in quanto a bordo del mezzo era salito, privo di titolo di viaggio e di mascherina, il soggetto che aveva poi rifiutato di fornire ai carabinieri indicazioni sulla propria identità personale che è stata ricavata solo a seguito di foto/segnalamento e controllo delle impronte digitali in banca dati.