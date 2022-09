Successo di iscrizioni alla 21km Mezza Caprera. Ancora 24 ore di tempo

24 ore alla chiusura delle iscrizioni per la seconda edizione della Mezza di Caprera prevista per domenica prossima. Le temperature estive, affievolite nelle previsioni meteo da un leggero vento di ponente, hanno invogliato tantissimi indecisi che, nonostante le tante concomitanze anche nella stessa Sardegna, hanno optato per una vacanza sportiva tra le spiagge e le isole dell’arcipelago maddalenino, da poco inserito tra i borghi più belli d’Italia.

Una gara estremamente qualificata quella che si prospetta per domenica. Tra i partecipanti alla 21,097 km, spunta un nominativo di tutto rispetto, Matteo Lometti che, con il suo personale di 1h10’ sulla distanza, darà filo da torcere sulle salite di Arbutricci all’atleta ucraino Oleksandr Choban, vincitore lo scorso anno ed appena tornato dall’esperienza nella rappresentativa sarda ai Campionati Italiani di Orienteering, disciplina nella quale il giovane “Alessandro” ha ben rappresentato la sua nazione, l’Ucraina.

Tra i partecipanti alla 10, 5 km, gara corta e veloce inserita anch’essa nel calendario nazionale Fidal, diversi atleti stranieri, non solo a livello europeo: Germania, Irlanda, Inghilterra, Francia, Belgio e Spagna tra le nazioni presenti, ma anche dalla Nuova Zelanda senza dimenticare i tanti italiani, come ad esempio l’orgoglio sardo- gallurese, il veloce Francesco Mei, classe 2002 e Valentina Langiu, fortissima atleta olbiese già campionessa nazionale nella nuova disciplina del canicross.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, l’Asd Sportisola, soprattutto per il ritorno di tanti atleti presenti nella prima edizione e di tante presenze straniere, ma in particolare per la presenza di atleti da tutta la Sardegna, anche di società che logisticamente, avrebbero potuto preferire manifestazioni più vicine alle loro sedi. La formula turismo sportivo, già sdoganata dalle centinaia di eventi riproposti nel dopo pandemia, sposa la nuova formula di eco gara, con prodotti e gestione dell’evento a 0 impatto ambientale. Anche gli accompagnatori e i camminatori potranno beneficiare dell’isola di Caprera chiusa al traffico e godere di due trekking panoramici a scelta nelle distanze da 10 o 7 km.

Ricordiamo che le due gare prenderanno il via alle ore 9:00 da Piazza Don Riva a Moneta. Iscrizioni come detto ancora aperte al costo di 25 euro per la mezza e 15 per la prova breve. Al sabato ritiro dei pettorali all’Expo Fitness nei pressi dell’arrivo dalle 12:00 alle 20:00 come anche domenica dalle 7:00 alle 8:30.

Per informazioni: Sportisola Srl, tel. 347.7284654, www.lamezzadicaprera.it