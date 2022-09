Sport inclusivi: arriva il Sotto Gamba Game, dal basket all’arrampicata

La sesta edizione del Sotto Gamba Game è stata presentata oggi presso la Sala Consiliare della Torre di San Vincenzo. Fra i relatori l’Assessore al Turismo del Comune di San Vincenzo Cecilia Galligani, Alessandro Ferretti di Toscana Disabili Sport, Giorgio Ricci presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e Silvia Chelazzi presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Lucca.

La grande manifestazione sportiva all’insegna dell’inclusione si svolgerà con il supporto all’accoglienza di Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo da venerdì 16 a domenica 18 settembre. Due i luoghi d’incontro e di pratica sportiva: Punto Resort e Punto Spiaggia entrambi all’interno della struttura Riva degli Etruschi, situata in uno dei punti più affascinanti del litorale livornese.

Tutti gli sport, dal basket all’arrampicata

Come sempre il Sotto Gamba Game sarà di libero accesso con tantissimi sport che si potranno praticare in un menù che, in pieno stile toscano, si articolerà tra terra e mare: dalla vela al basket, dal tennis al windsurf, dalla parete di arrampicata alla subacquea. Oltre venti discipline sportive che vedranno in questa edizione il debutto del tiro a segno con armi laser dell’associazione Tiro a segno di Pescia, del Padel portato da Bionic People e del calcetto per non vedenti. Nel windsurf si cimenteranno l’ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico Roberto Cavicchi e David Preziosi, ambedue plessolesi e attualmente impegnati nel Windsurf Adaptive Challenge, il primo campionato italiano a tappe di windsurf aperto a ogni tipo di disabilità che si concluderà col WindFestival di Diano Marina (29 settembre – 2 ottobre).