Spazio Maccus, Quartucciu: nuovi laboratori per famiglie e teatro circo per bambini

Riapre lo Spazio Maccus a Quartucciu. Venerdì 30 settembre protagoniste Virginia Viviano e Marta Proietti Orzella

Venerdì 30 settembre, alle ore 17.00, riapre lo Spazio Maccus a Quartucciu (via dei Gerani, Sant’Isidoro) con il laboratorio di propedeutica circense curato da Virginia Viviano e dedicato alle famiglie: un’introduzione alla comicità, al trapezio, al tessuto aereo e al trampolino elastico, con capriole, verticali e altro.

Sarà poi presentato il corso di teatro circo per i bambini dai 5 ai 14 anni che inizierà il prossimo 4 ottobre (incontri tutti i martedì e i giovedì dalle 17.00 alle 18.30) presso la saletta della musica e delle arti del teatro Si’e Boi di Selargius

Al termine, alle ore 18.00, lo spettacolo per bambini dai 5 anni in su “E se i topolini scoprissero i tombini?“ di e con Marta Proietti Orzella prodotto da Abaco Teatro. Al centro dell’attenzione la storia di una topolina in ribellione contro il genere umano.

Gli uomini infatti scaricano liquami pieni di schiuma e sostanze tossiche nelle fogne, dove lei vive assieme alla famiglia e ai compaesani, facendoli ammalare. Da qui la battaglia per un nuovo equilibrio ecologico basato sul rispetto, che permetta la convivenza tra la specie umana e l’immensa specie dei topi.