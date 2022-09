Serata al femminile per il 25° Festival ‘Forma e Poesia nel Jazz’

Serata tutta al femminile, e già sold out , domani, domenica 18 settembre, a Cagliari, per il venticinquesimo festival Forma e Poesia nel Jazz .

Dal Lazzaretto, il Centro comunale di arte e cultura nel quartiere Sant’Elia, “campo base” delle precedenti giornate, microfoni e riflettori si trasferiscono al Teatro Massimo per due concerti inizialmente previsti al Teatro del Lago nel parco di Monteclaro.

advertisement

L’apertura, alle 20, è affidata alla cantante Francesca Corrias, voce di spicco della scena jazzistica sarda, in compagnia dei Sunflower – Sandro Mura al pianoforte, Filippo Mundula al contrabbasso e Pierpaolo Frailis alla batteria – con il repertorio di “ De diora “, l’album pubblicato lo scorso autunno dall’etichetta S’Ard Music : una produzione ricca di sonorità, melodie e atmosfere completamente in lingua sarda campidanese, scovate tra i ricordi dell’infanzia custoditi nella memoria più profonda della cantante. Immagini, consuetudini e parole riemerse dal tempo e trasformate in canzoni attraverso le composizioni tipiche dell’ensemble, con la consulenza poetica e linguistica della scrittrice Maria Gabriela Ledda, e con gli arrangiamenti e le partiture per archi e fiati curate da Silvano Lobina.

A seguire, alle 21.30, un duo che esalta ulteriormente la creatività femminile, con Chiara Civello , una delle migliori voci italiane in circolazione, e Rita Marcotulli , pianista e compositrice, tra le figure di maggior spicco del jazz nostrano: insieme per un concerto tra canzone d’autore e jazz ricercato, che promette di emozionare, stupire, commuovere, divertire.

Classe 1975, artista di dimensione spiccatamente internazionale, lontanissima dalle classificazioni asettiche della musica leggera e avidamente aperta sul mondo, Chiara Civello , dopo aver attraversato l’oceano all’età di diciotto anni, grazie a una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, ha costruito una carriera fra tre continenti, con un piede in Italia, uno negli Stati Uniti e il cuore in Brasile. Nel suo bagaglio di esperienze, sei album a suo nome e prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Burt Bacharach, Esperanza Spalding, Al Jarreau, Chico Buarque a Gilberto Gil.

Sulle scene dai primi anni Ottanta, Rita Marcotulli ha collaborato con alcuni dei più grandi jazzisti internazionali: Billy Cobham, Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Norma Winstone. L’intimità della sua musica, la sua grande profondità, i suoi arrangiamenti delicati, capaci di sottolineare la singola nota ed amplificarne la carica emotiva, permettono alla pianista romana di spaziare e cercare incroci con altre forme artistiche, in particolare con il cinema, come attestano il premio Ciak d’Oro, I Nastri d’Argento e il David di Donatello ricevuti nel 2010 per la sua colonna sonora per il film di Rocco Papaleo “Basilicata Coast to Coast”.

Il concerto di Francesca Corrias & Sunflower è inserito nella manifestazione Cagliari dal vivo così come un altro appuntamento in programma sempre domani (domenica 18), ma in mattinata: una parata musicale della Seuin Street Band, marching band nata dal seno della Banda Musicale “Gioacchino Rossini” di Seui. Dopo una prima parte alle 11.30 nella Piazza San Michele, trasferimento al Lungomare Sant’Elia per la seconda tranche. Collegata all’evento musicale una passeggiata in bicicletta a Sant’Elia (alle 10) promossa in collaborazione con l’associazione ciclo ambientalista FIAB Cagliari e con LazzaRentBike .



In appendice al festival, Forma e Poesia nel Jazz ha ancora in calendario due appuntamenti per la prossima settimana. In appendice al festival,ha ancora in calendarioper la prossima settimana.

Giovedì 22 (ore 20.30), al Lazzaretto, piano solo di Ivan Dalia , un evento speciale con ingresso gratuito, anche questo proposto nell’ambito della manifestazione Cagliari dal Vivo in occasione del trentesimo anniversario di ABC Sardegna (l’associazione bambini cerebrolesi). Sabato 24 settembre (ore 18.30), nella cornice della Basilica di San Saturnino, ancora un piano solo, protagonista in questo casoAndrea Schirru: un concerto presentato da Forma e Poesia nel Jazz in collaborazione con la Direzione regionale Musei Sardegna in occasione della Giornata Europea del Patrimonio.